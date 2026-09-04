Nvidia estuda aporte de US$ 2,5 bilhões na Thinking Machines, startup de Mira Murati

A Nvidia negocia investir cerca de US$ 2,5 bilhões na Thinking Machines Lab, startup de inteligência artificial (IA) fundada pela ex-executiva da OpenAI Mira Murati, segundo reportagem do site The Information.

Paralelamente, a Thinking Machines Lab também busca captar pelo menos US$ 1 bilhão em uma nova rodada de investimento, que pode avaliar a empresa em aproximadamente US$ 40 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo site. As negociações seguem em andamento, e não há garantia de que os acordos sejam de fato fechados.

Um eventual aporte de US$ 2,5 bilhões aprofundaria uma relação que as duas empresas já mantêm desde março deste ano, quando anunciaram uma parceria estratégica de vários anos.

Na ocasião, a Nvidia já havia feito o que as companhias descreveram como um "investimento significativo" na Thinking Machines Lab, sem revelar o valor exato, e a startup se comprometeu a usar pelo menos 1 gigawatt (GW) dos futuros sistemas Vera Rubin da fabricante de chips para treinar e rodar seus modelos de IA — capacidade equivalente à necessária para abastecer cerca de 750 mil residências, segundo estimativas da própria Nvidia.

Segundo o Financial Times, apenas o acordo de fornecimento de chips já soma dezenas de bilhões de dólares. Jensen Huang, CEO da Nvidia, já havia afirmado anteriormente que 1 GW de capacidade de data center para IA pode custar até US$ 50 bilhões.

Quem é Mira Murati e o que já fez a Thinking Machines Lab

Murati atuou como diretora de tecnologia (CTO) da OpenAI por seis anos e meio, chegando a assumir interinamente o cargo de CEO da empresa por um breve período em 2023, durante o afastamento repentino de Sam Altman.

Ela deixou a OpenAI em setembro de 2024 e fundou a Thinking Machines Lab em fevereiro de 2025.

A empresa já levantou mais de US$ 2 bilhões desde sua fundação — incluindo uma rodada inicial (seed) de US$ 2 bilhões, fechada em julho de 2025 com avaliação de US$ 12 bilhões, então a maior rodada seed já registrada no setor de IA, liderada pela Andreessen Horowitz.

Meses depois, a companhia chegou a buscar uma nova rodada avaliando-a em US$ 50 bilhões, mas as negociações não avançaram e caíram por terra até janeiro deste ano.

Entre os investidores da empresa também está o braço de capital de risco da AMD, principal concorrente da Nvidia no mercado de chips — uma combinação pouco usual no setor.

A Thinking Machines já lançou dois produtos: o Tinker, plataforma que permite a clientes personalizar modelos avançados de IA com dados próprios, e o Inkling, modelo de peso aberto lançado em julho, que passou a gerar receita cobrando por uso computacional.

Uma versão menor, o Inkling Small, com 276 bilhões de parâmetros e desempenho comparável ao modelo original, foi lançada em 31 de julho. A empresa cresceu de cerca de 30 funcionários há um ano para algo entre 140 e 169 hoje, segundo estimativas recentes.