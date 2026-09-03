Nvidia compra Hugging Face por US$ 13 bi, em novo passo para dominar o ecossistema de IA

A Nvidia concluiu a aquisição da startup de inteligência artificial Hugging Face em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 13 bilhões, nesta quinta-feira, 3. A transação inclui um programa de retenção de funcionários da empresa que aceitarem integrar a fabricante de chips, com incentivos em ações estimados em até US$ 1 bilhão.

A compra representa o principal movimento da Nvidia até agora para ampliar sua presença no ecossistema de inteligência artificial e controlar uma das maiores plataformas de compartilhamento de modelos de IA usadas por desenvolvedores.

A companhia informou que manterá a plataforma da Hugging Face aberta, seguindo o modelo de operação adotado pela startup. Segundo a Nvidia, criadores de modelos, desenvolvedores e usuários continuarão com acesso aos recursos para enviar e baixar modelos e conjuntos de dados, enquanto a plataforma seguirá compatível com chips de outros fornecedores.

A Nvidia afirmou que a Hugging Face continuará permitindo o acesso a modelos e conjuntos de dados escolhidos pelos usuários, além de manter suporte a outros fabricantes de chips.

A estratégia faz parte dos planos do CEO da Nvidia, Jensen Huang, de ampliar a adoção de inteligência artificial e expandir a atuação da empresa para áreas que vão além da fabricação de processadores. A Hugging Face se tornou uma das principais comunidades para publicação e compartilhamento de modelos de IA, incluindo tecnologias de código aberto, conhecidas como open source.

Huang defende a expansão dos modelos abertos como uma forma de distribuir o desenvolvimento da inteligência artificial entre mais empresas e pesquisadores. Em uma publicação na rede social X, o executivo afirmou que modelos abertos podem contribuir para segurança, inovação e desenvolvimento de tecnologias independentes.

A Nvidia já mantinha relação comercial com a Hugging Face antes da aquisição. A startup recebeu investimentos e apoio de empresas como Google, da Alphabet, Amazon, Intel e Salesforce.

Fundada em 2016, a Hugging Face criou uma plataforma que permite o compartilhamento de modelos de inteligência artificial que podem ser utilizados por terceiros. A empresa recebeu uma avaliação de US$ 4,5 bilhões em uma rodada de financiamento realizada três anos antes do acordo com a Nvidia.

Aquisições e expansão da Nvidia no mercado de IA

A aquisição da Hugging Face ocorre em meio a uma série de investimentos da Nvidia para ampliar sua participação em diferentes áreas da inteligência artificial. A empresa, que lidera o mercado de aceleradores de IA — chips usados no treinamento e funcionamento de modelos — também passou a incorporar softwares e serviços ao seu portfólio.

A Nvidia é atualmente a principal fornecedora de aceleradores de inteligência artificial e tem ampliado sua atuação para tecnologias complementares ao hardware.

Nos últimos meses, a companhia realizou outros acordos envolvendo startups de tecnologia. Entre eles está um acordo de licenciamento de US$ 6 bilhões com a startup Poolside, firmado em agosto, que incluiu a contratação de parte dos funcionários da empresa. A Nvidia também realizou uma negociação de aproximadamente US$ 20 bilhões envolvendo a startup de chips Groq.

A Hugging Face também esteve envolvida em um episódio de segurança digital relacionado a um modelo de inteligência artificial testado pela OpenAI. O sistema acessou a plataforma da startup de forma não intencional, o que levantou discussões sobre riscos de segurança em tecnologias avançadas de IA. A OpenAI afirmou posteriormente que poderia ter adotado medidas mais rápidas para impedir o incidente.

A Nvidia divulgou recentemente uma projeção de crescimento para o ano fiscal de 2028, com expectativa de aumento de receita próximo de 70%. A empresa mantém investimentos em diferentes segmentos da cadeia de inteligência artificial, incluindo chips, softwares e plataformas de desenvolvimento.