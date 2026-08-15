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Nvidia revela fatia de US$ 21 bi na SpaceX e US$ 30 bi na Intel

Documento regulatório divulgado nesta sexta-feira, 14, traz, pela primeira vez, a participação da fabricante de chips na empresa de Elon Musk

Nvidia detalha participação bilionária em SpaceX e Intel (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images/Getty Images)

Nvidia detalha participação bilionária em SpaceX e Intel (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images/Getty Images)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 14h12.

Última atualização em 15 de agosto de 2026 às 14h14.

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A Nvidia detalhou, pela primeira vez, o tamanho de sua participação acionária na SpaceX, de Elon Musk, e na Intel Corp. Segundo documento regulatório divulgado nesta sexta-feira, 14, a fabricante de chips de inteligência artificial possuía cerca de 122,8 milhões de ações da SpaceX em 30 de junho, avaliadas em quase US$ 21 bilhões.

Na Intel, a empresa detinha aproximadamente 214,8 milhões de ações, equivalentes a US$ 30 bilhões.

Compra de chips para a xAI

A Nvidia investiu na xAI, startup de inteligência artificial de Musk posteriormente incorporada à SpaceX antes de sua estreia na bolsa, ocorrida no início deste ano em uma oferta pública inicial de US$ 75 bilhões.

A Nvidia investiu até US$ 2 bilhões na xAI em 2025, por meio de um financiamento com participação acionária e dívida. O dinheiro foi direcionado a uma empresa de propósito específico criada para comprar processadores da Nvidia destinados ao projeto de computação massiva da xAI.

Valor da fatia na Intel triplica

Já a participação da Nvidia na Intel teve forte valorização no último trimestre: em documentos regulatórios anteriores, a fatia era avaliada em cerca de US$ 9,5 bilhões, valor que saltou para US$ 30 bilhões em apenas três meses.

O investimento faz parte de um acordo firmado em 2025, quando a Nvidia se comprometeu a aportar US$ 5 bilhões na Intel e anunciou o desenvolvimento conjunto de chips para computadores pessoais e data centers. À época, a parceria foi vista como uma tentativa de ajudar a reerguer uma concorrente em dificuldades.

Outras participações da Nvidia

Além de SpaceX e Intel, a Nvidia também mantinha, em 30 de junho, participações acionárias na Coherent Corp., na Generate Biomedicines Inc., na Nebius Group NV, na Nokia Corp. e na Synopsys Inc.

*Com informações da Bloomberg

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