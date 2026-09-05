Dono do ChatGPT lamenta processo da Apple contra OpenAI: 'sou um mega fã'

Sam Altman afirmou que ficou “triste” quando soube do processo movido pela Apple contra a OpenAI, apesar da disputa judicial entre as duas empresas.

“Sou um mega fã da Apple e fiquei muito triste com isso”, disse o CEO da OpenAI ao podcast Sources.

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A Apple processou a OpenAI em julho, acusando a empresa responsável pelo ChatGPT de participar de um “padrão coordenado de má conduta” para obter segredos comerciais da fabricante. A OpenAI negou a acusação e afirmou que não tem interesse em segredos comerciais de outras companhias.

Segundo Altman, sua primeira reação ao saber da ação foi imaginar que algum funcionário tivesse cometido um erro grave.

“Quando ouvi falar disso pela primeira vez, pensei: ‘Isso parece grave. Alguém deve ter feito algo muito errado’”, afirmou. “Não queremos a propriedade intelectual de nenhuma empresa e certamente não queremos pessoas que vão pegar a propriedade intelectual de uma empresa e trazê-la para nós.”

O que aconteceu entre Apple e OpenAI

A ação judicial representa uma mudança na relação entre as duas empresas. Em 2024, Apple e OpenAI anunciaram uma parceria para integrar o ChatGPT a produtos da fabricante, incluindo recursos do sistema Apple Intelligence.

Desde então, a relação ficou mais complicada. A OpenAI passou a avançar em uma área historicamente dominada pela Apple: dispositivos voltados ao consumidor.

Em 2025, Altman anunciou uma parceria com Jony Ive, ex-chefe de design da Apple. A OpenAI posteriormente acertou a aquisição da empresa de hardware de Ive, a io, por cerca de US$ 6,5 bilhões.

Na ação judicial, a Apple também pediu uma liminar que poderia afetar os planos da OpenAI para hardware. A empresa de Altman respondeu que a Apple estaria tentando atrasar seus projetos por temer que novos produtos da OpenAI reduzam a demanda por iPhones.

Por que a Apple processou a OpenAI?

A ação da Apple cita diretamente dois funcionários da OpenAI que trabalharam anteriormente na fabricante: Chang Liu e Tang Tan. Segundo a Apple, os dois teriam levado ou mantido informações confidenciais ao deixar a companhia e, em alguns casos, perguntado a funcionários atuais sobre produtos ainda não anunciados.

A Apple sustenta que essas informações foram usadas em benefício da OpenAI. A empresa de Altman contesta a acusação e afirma que não busca propriedade intelectual de outras companhias.

Altman não foi apontado pessoalmente como réu na ação inicial, que tem 40 páginas e é direcionada principalmente à OpenAI, suas empresas relacionadas e aos dois ex-funcionários da Apple.

Por que Altman é tão ligado à Apple?

A relação pessoal de Altman com a Apple é anterior à parceria com a OpenAI. Em 2008, ele apresentou sua então empresa, a Loopt, durante a Worldwide Developers Conference, evento da Apple.

Altman também já contou que seu primeiro computador foi um Macintosh LC II e que cresceu admirando Steve Jobs. Em 2024, disse a Bill Gates que ainda mantinha o computador e que ele continuava funcionando.

Em uma entrevista realizada no ano passado com Jony Ive e Laurene Powell Jobs, Altman chamou o iPhone de “a maior realização dos produtos de consumo”.

A admiração também tem um componente familiar. Segundo um relato de Altman e seu irmão Jack, a avó dos dois deu ações de empresas diferentes para cada um como presente de aniversário. Jack recebeu ações da Applebee’s, enquanto Altman ganhou ações da Apple.

“Ainda tenho essas ações da Apple na minha conta de corretagem marcadas como ‘ações da Apple do aniversário da vovó’”, disse Altman em 2016.