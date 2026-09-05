Tecnologia
ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dono do ChatGPT lamenta processo da Apple contra OpenAI: 'sou um mega fã'

Apple acusa funcionários da OpenAI que vieram da empresa de levarem informações confidenciais; OpenAI nega interesse em segredos comerciais

Sam Altman: CEO da OpenAI afirmou que ficou “triste” com o processo movido pela Apple contra a empresa (Getty Images)

Sam Altman: CEO da OpenAI afirmou que ficou “triste” com o processo movido pela Apple contra a empresa (Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16h42.

Priorizar nos meus resultados Google

Sam Altman afirmou que ficou “triste” quando soube do processo movido pela Apple contra a OpenAI, apesar da disputa judicial entre as duas empresas.

“Sou um mega fã da Apple e fiquei muito triste com isso”, disse o CEO da OpenAI ao podcast Sources.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Alex Heath (@alexheath)

A Apple processou a OpenAI em julho, acusando a empresa responsável pelo ChatGPT de participar de um “padrão coordenado de má conduta” para obter segredos comerciais da fabricante. A OpenAI negou a acusação e afirmou que não tem interesse em segredos comerciais de outras companhias.

Segundo Altman, sua primeira reação ao saber da ação foi imaginar que algum funcionário tivesse cometido um erro grave.

“Quando ouvi falar disso pela primeira vez, pensei: ‘Isso parece grave. Alguém deve ter feito algo muito errado’”, afirmou. “Não queremos a propriedade intelectual de nenhuma empresa e certamente não queremos pessoas que vão pegar a propriedade intelectual de uma empresa e trazê-la para nós.”

O que aconteceu entre Apple e OpenAI

A ação judicial representa uma mudança na relação entre as duas empresas. Em 2024, Apple e OpenAI anunciaram uma parceria para integrar o ChatGPT a produtos da fabricante, incluindo recursos do sistema Apple Intelligence.

Desde então, a relação ficou mais complicada. A OpenAI passou a avançar em uma área historicamente dominada pela Apple: dispositivos voltados ao consumidor.

Em 2025, Altman anunciou uma parceria com Jony Ive, ex-chefe de design da Apple. A OpenAI posteriormente acertou a aquisição da empresa de hardware de Ive, a io, por cerca de US$ 6,5 bilhões.

Na ação judicial, a Apple também pediu uma liminar que poderia afetar os planos da OpenAI para hardware. A empresa de Altman respondeu que a Apple estaria tentando atrasar seus projetos por temer que novos produtos da OpenAI reduzam a demanda por iPhones.

Por que a Apple processou a OpenAI?

A ação da Apple cita diretamente dois funcionários da OpenAI que trabalharam anteriormente na fabricante: Chang Liu e Tang Tan. Segundo a Apple, os dois teriam levado ou mantido informações confidenciais ao deixar a companhia e, em alguns casos, perguntado a funcionários atuais sobre produtos ainda não anunciados.

A Apple sustenta que essas informações foram usadas em benefício da OpenAI. A empresa de Altman contesta a acusação e afirma que não busca propriedade intelectual de outras companhias.

Altman não foi apontado pessoalmente como réu na ação inicial, que tem 40 páginas e é direcionada principalmente à OpenAI, suas empresas relacionadas e aos dois ex-funcionários da Apple.

Por que Altman é tão ligado à Apple?

A relação pessoal de Altman com a Apple é anterior à parceria com a OpenAI. Em 2008, ele apresentou sua então empresa, a Loopt, durante a Worldwide Developers Conference, evento da Apple.

Altman também já contou que seu primeiro computador foi um Macintosh LC II e que cresceu admirando Steve Jobs. Em 2024, disse a Bill Gates que ainda mantinha o computador e que ele continuava funcionando.

Em uma entrevista realizada no ano passado com Jony Ive e Laurene Powell Jobs, Altman chamou o iPhone de “a maior realização dos produtos de consumo”.

A admiração também tem um componente familiar. Segundo um relato de Altman e seu irmão Jack, a avó dos dois deu ações de empresas diferentes para cada um como presente de aniversário. Jack recebeu ações da Applebee’s, enquanto Altman ganhou ações da Apple.

“Ainda tenho essas ações da Apple na minha conta de corretagem marcadas como ‘ações da Apple do aniversário da vovó’”, disse Altman em 2016.

Acompanhe tudo sobre:Sam AltmanOpenAIApple
Próximo

Mais de Tecnologia

China aprova quase 300 normas para tecnologia, indústria e segurança

iPhone 18 no Brasil é um dos mais caros do mundo — mas não é o campeão

O que é 'cookie stuffing', esquema que envolve a startup da filha de Bill Gates

Streaming representa 76% do consumo nas Smart TVs Samsung em agosto

Mais na Exame

Pop

11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

Brasil

Fachin pede a Mendonça que retire o sigilo de todos os processos do caso Master

Esporte

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

Um conteúdo Esfera Brasil

Superávit comercial do Brasil atinge US$ 7,4 bilhões em agosto e acumula alta de 28,2% no ano