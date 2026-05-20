Investimento em IA deve chegar a US$ 2,6 trilhões em 2026, projeta Gartner

O investimento global em inteligência artificial deve alcançar US$ 2,59 trilhões em 2026, alta de 47% em relação ao ano anterior, segundo projeção divulgada pela consultoria Gartner. A estimativa indica ainda que os aportes na tecnologia poderão atingir quase US$ 3,5 trilhões em 2027, em meio à expansão de data centers, servidores especializados e modelos de IA generativa.

Segundo a Gartner, o crescimento será puxado principalmente pelos hyperscalers, grandes empresas de computação em nuvem como Amazon, Google, Microsoft e Meta. Do total previsto para 2026, cerca de 45% será destinado à infraestrutura de IA, segmento que deve movimentar aproximadamente US$ 1,4 trilhão.

A consultoria aponta que os investimentos em infraestrutura crescerão 46,7% na comparação com 2025. Dentro desse segmento, o destaque está nos servidores otimizados para IA, cuja demanda deve triplicar nos próximos cinco anos diante da necessidade de ampliar capacidade para aplicações de IA generativa e agentes autônomos de inteligência artificial.

Apesar da expansão acelerada da infraestrutura, a Gartner avalia que as empresas ainda investem pouco em aplicações corporativas de IA. Os gastos com modelos de inteligência artificial devem crescer 110% em 2026 ante 2025, mas o segmento ainda movimentará apenas US$ 32,6 milhões, valor muito inferior ao destinado à infraestrutura.

“As empresas ainda precisam flexibilizar seu potencial de gastos”, afirmou John-David Lovelock, vice-presidente de pesquisa da Gartner. Segundo o executivo, 2026 deve marcar uma mudança gradual nesse comportamento, embora as organizações ainda demonstrem “apetite limitado” para usar IA em transformações consideradas disruptivas.

A preferência atual das companhias, segundo a consultoria, tem sido por melhorias incrementais de produtividade e eficiência operacional. Esse movimento, porém, dificulta comprovar o retorno financeiro dos investimentos bilionários realizados na tecnologia.

O banco Goldman Sachs compartilha avaliação semelhante. Em relatório publicado na semana passada, a instituição afirmou que a ampliação do uso corporativo da IA será decisiva para sustentar o crescimento econômico da cadeia ligada à tecnologia.

Enquanto fabricantes de semicondutores têm se beneficiado da corrida por IA, outras empresas do setor enfrentam dificuldade para justificar os retornos financeiros. James Covello, chefe global de pesquisa em ações do Goldman Sachs, classificou a dinâmica atual como “sem precedentes” e “insustentável”.

Amazon, Meta, Google e Microsoft ampliam corrida por infraestrutura de IA

Os maiores hyperscalers do mercado já anunciaram planos bilionários de investimentos em 2026, com foco em data centers, chips e expansão da capacidade computacional.

A Amazon informou, em fevereiro, que pretende investir US$ 200 bilhões neste ano em inteligência artificial, semicondutores, robótica e satélites. O anúncio, no entanto, gerou reação negativa no mercado. Menos de duas semanas após a divulgação, as ações da empresa acumulavam queda de 18%.

A Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, projetou um Capex, despesas de capital, entre US$ 125 bilhões e US$ 145 bilhões em 2026. A companhia atribuiu o aumento aos custos adicionais relacionados à construção de data centers voltados para IA. Após o anúncio, os papéis da empresa recuaram cerca de 6% no pós-mercado.

Já a Alphabet, controladora do Google, estimou investimentos entre US$ 175 bilhões e US$ 185 bilhões em 2026, quase o dobro dos US$ 91,4 bilhões registrados em 2025. Os recursos serão direcionados principalmente a servidores e infraestrutura de data centers.

A Microsoft, por sua vez, prevê um Capex de aproximadamente US$ 190 bilhões neste ano, mantendo o ritmo acelerado de expansão da infraestrutura necessária para sustentar produtos de IA generativa e serviços em nuvem.