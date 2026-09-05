Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste sábado, 5, ao vivo e de graça

O Rock in Rio 2026 tem seu segundo dia neste sábado, 5, no Rio de Janeiro, e quem não vai à Cidade do Rock também poderá acompanhar os shows de casa. O festival terá transmissões ao vivo na TV e pela internet, com opções gratuitas e por assinatura.

A programação acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra. Ao longo dos sete dias, o público poderá acompanhar apresentações de diferentes palcos.

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.

Na TV Globo, os especiais serão exibidos às sextas-feiras, após o Globo Repórter; aos sábados, depois do Altas Horas; aos domingos, após o Boletim Estrelas da Casa; e na segunda-feira, depois do Jornal da Globo.

Como assistir ao Rock in Rio 2026 de graça e ao vivo

Quem não tem assinatura também poderá acompanhar parte da programação do festival pela internet. O sinal aberto do Globoplay vai alternar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

Com esse sistema, o público poderá acompanhar apresentações dos cinco palcos transmitidos: Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

A opção para assinantes do Globoplay Premium inclui ainda a transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.

Quando começa e termina o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A programação também poderá ser acompanhada com transmissões ao vivo pela TV e pela internet. Além dos shows, o público terá acesso a diferentes sinais de cobertura do festival, conforme a plataforma escolhida.