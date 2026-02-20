Nvidia muda de planos e apostará US$ 30 bilhões na OpenAI ao invés de US$ 100 bilhões

A Nvidia substituirá o investimento de US$ 100 bilhões na OpenAI, anunciado em setembro de 2025 e planejado para acontecer a longo prazo, por um acordo imediato de US$ 30 bilhões que deve ser finalizado em breve.

O novo plano faz parte de uma rodada de financiamento que pode se aproximar de US$ 100 bilhões e elevar o valor de mercado da dona do ChatGPT a US$ 850 bilhões.

Segundo o Financial Times, o depósito da Nvidia deve ser aprovado até o final desta semana. O apoio será mútuo, uma vez que a OpenAI quer investir o próximo faturamento em equipamentos físicos da Nvidia. O acordo financeiro anterior já previa que a empresa chefiada por Sam Altman compraria milhões de processadores de IA da empresa que mais vende chips ao setor; agora, a quantidade pode ser mais modesta.

Nvidia como parte de um plano maior

A empresa de tecnologia será acompanhada por outras gigantes do mercado para acelerar o desenvolvimento da OpenAI. O The Wall Street Journal ressaltou a possibilidade da Amazon liderar a rodada com US$ 50 bilhões destinados ao fundo da criadora do ChatGPT.

Ainda conforme o FT, muito do interesse das empresas de tecnologia em participar do financiamento da OpenAI está relacionado a uma declaração da empresa. Em reuniões com investidores, porta-vozes da dona do ChatGPT teriam deixado clara a intenção de gastar US$ 600 bilhões em infraestrutura de computação dos parceiros Nvidia, Amazon e Microsoft, estendendo a colaboração para até 2030.

A primeira rodada de investimentos também deve incluir aportes financeiros na casa das dezenas de milhões de dólares de empresas como Microsoft e SoftBank. Para a próxima etapa, a OpenAI mirará atrair investimentos do fundo soberano da Arábia Saudita e de investidores do mercado financeiro, apontaram analistas. As negociações para o futuro devem acontecer ainda esta semana.