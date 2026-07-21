Nvidia revela ter fatia de 9% na Nebius e ação dispara 7% nesta terça

As ações da Nebius saltaram nesta terça-feira, 21, depois que a Nvidia revelou ter uma participação de 9,3% na empresa europeia especializada em infraestrutura para inteligência artificial (IA). Os papéis da companhia, negociados na Nasdaq, subiam 7% durante a manhã no pré-mercado de Nova York.

Com sede em Amsterdã, a Nebius acumula alta de quase 250% nos últimos 12 meses, e seu valor de mercado chegou a US$ 46 bilhões hoje.

Mas este não é o primeiro passo da fabricante de chips na direção da Nebius. A Nvidia já havia anunciado um investimento de US$ 2 bilhões na empresa holandesa, e o acordo entre as duas vai além da participação acionária.

Conforme informações da CNBC, as empresas colaboram em frentes como implantação de infraestrutura de IA, gestão de frotas de servidores, inferência e o design e suporte de chamadas fábricas de IA, estrutura voltada ao processamento intensivo de modelos de IA.

A Nebius também tem atraído contratos relevantes de outras big techs. Em março, a Meta firmou um acordo de longo prazo que prevê gastos de até US$ 27 bilhões na infraestrutura de IA da empresa, e a Reflection fechou um contrato de mais de US$ 1 bilhão para adquirir capacidade computacional da instituição.

Um histórico de megacontratos da Nebius

Em setembro de 2025, a companhia já havia provocado um movimento parecido no mercado ao fechar um contrato de US$ 17,4 bilhões com a Microsoft, com duração inicial de cinco anos e possibilidade de expansão para US$ 19,4 bilhões caso a empresa decidisse ampliar os serviços contratados.

Na ocasião, as ações da Nebius, antes conhecida como Yandex NV, chegaram a saltar mais de 60% nas negociações estendidas, fechando o pregão seguinte com valorização de 43,46%, o que ajudou a consolidá-la como fornecedora de referência para treinamento de modelos de IA de grande escala.

Nvidia amplia presença em apostas estratégicas

O movimento em relação à Nebius também se soma a uma série de participações que a Nvidia vem construindo em empresas consideradas promissoras no ecossistema de IA.

A fabricante de chips contribuiu com US$ 30 bilhões para a rodada de captação de US$ 110 bilhões anunciada pela OpenAI em março, e também participou do aporte de US$ 30 bilhões levantado pela Anthropic em fevereiro.

A estratégia reforça o papel da Nvidia não apenas como fornecedora de hardware, mas como investidora direta nos principais players da corrida por infraestrutura de IA.

Apetite pela Nebius já vinha de antes

O apetite do mercado por Nebius já vinha sendo sustentado por outros fatores antes do anúncio da fatia da Nvidia. A Freedom Capital Markets elevou a recomendação para as ações da companhia a "compra" na segunda-feira, 20, segundo a CNBC.

Na semana anterior, a Nebius havia informado a captação de US$ 775 milhões em sua primeira linha de dívida sênior garantida. Em relatório, a casa de análise classificou a captação como um "catalisador positivo" para a companhia.