Suíça tenta frear derretimento de geleira com lã de ovelha — e o teste dá resultado

Pesquisadores na Suíça estão testando mantas de lã de ovelha como alternativa às coberturas sintéticas usadas para reduzir a perda de gelo nas geleiras durante o verão.

O projeto Keep It Wool (um trocadilho com a expressão "keep it cool", em inglês, que significa fique frio) liderado pela Summit Foundation e pela Universidade de Lausanne, foi realizado na geleira Tsanfleuron, no oeste do país.

Os primeiros resultados mostram que o material teve desempenho semelhante ao das lonas geotêxteis convencionais, usadas para refletir a luz solar e limitar a absorção de calor.

Como funciona o teste com lã de ovelha?

Em junho, duas mantas de lã produzidas pela empresa suíça Fisolan foram colocadas sobre uma área de 200 metros quadrados da geleira.

Ao longo do verão, pesquisadores fizeram medições a cada duas semanas e compararam a eficiência do material com a de uma cobertura sintética.

Os testes indicaram que:

A lã conseguiu reduzir a perda de gelo

O desempenho ficou próximo ao do material convencional;

As mantas apresentaram boa resistência durante o experimento.

A ideia foi desenvolvida por quatro estudantes de mestrado.

Por que usar lã em vez de plástico

As coberturas usadas atualmente em partes das geleiras costumam ser feitas de plástico e podem liberar microfibras no ambiente.

A proposta do projeto com lã é testar uma opção biodegradável e, ao mesmo tempo, criar um uso para um recurso pouco aproveitado no país.

Entre 40% e 70% da lã produzida na Suíça é descartada todos os anos, muitas vezes por compostagem ou incineração.

Calor recorde acelera perda de gelo nos Alpes

O experimento para desacelerar o derretimento do gelo nos Alpes ocorre após um verão de temperaturas recordes.

Neste ano, a neve sobre as geleiras derreteu semanas antes do normal, deixando o gelo exposto por mais tempo ao calor.

A redução das geleiras também está associada a riscos geológicos, como deslizamentos de rochas. Em 2025, um episódio desse tipo destruiu a vila suíça de Blatten.

Lã de ovelha pode salvar as geleiras?

Os responsáveis pelo projeto na Suíça afirmam que a técnica de usar a lã nas geleiras tem alcance limitado.

Hoje, apenas cerca de 0,02% da superfície das geleiras suíças recebe algum tipo de cobertura protetora.

Segundo cientistas citados no material, a redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente as ligadas aos combustíveis fósseis, continua sendo a principal medida de longo prazo para desacelerar a perda de gelo.