Jensen Huang acaba de apontar a próxima empresa trilionária da IA — e não é quem você imagina

No atual ecossistema de tecnologia, poucas vozes têm tanto poder para mover mercados globais e ditar o fluxo de bilhões de dólares quanto a de Jensen Huang.

O cofundador e CEO da Nvidia assumiu o papel de principal termômetro da era da Inteligência Artificial.

E seu mais novo veredicto transformou a terça-feira em um marco histórico para o setor de semicondutores: segundo Huang, a Marvell Technology é a próxima empresa do planeta a alcançar o patamar de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

O impacto da declaração, feita durante o prestigiado palco da feira de tecnologia Computex, foi imediato e parabólico. Em um único pregão, as ações da Marvell dispararam 30%, adicionando cerca de US$ 56 bilhões ao seu valor de mercado e atingindo sua máxima histórica na bolsa.

Para os analistas mais atentos de Wall Street, no entanto, esse movimento não foi um evento isolado, mas a confirmação de uma tendência de fundamentos sólidos.

Antes mesmo do rali desencadeado por Huang, os papéis da Marvell já acumulavam uma valorização expressiva de 230%. O fenômeno atual amarra dois catalisadores de alta indissociáveis: a influência geopolítica e de mercado da liderança da Nvidia e os resultados financeiros robustos que a própria Marvell vinha reportando trimestre após trimestre.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Wall Street revisa projeções e mira os US$ 321 por ação

O endosso público de Jensen Huang funcionou como o gatilho que faltava para os grandes bancos revisarem seus modelos de valuation para a companhia. Apenas uma semana antes, um consórcio de analistas já havia elevado o preço-alvo da ação.

Após a Computex, o banco de investimentos Stifel elevou o tom e emitiu uma nova e agressiva recomendação de compra para a Marvell, fixando o preço-alvo em US$ 321 por ação. O novo teto implica um potencial de valorização residual (upside) de 12%, mesmo após o ativo já estar operando em níveis recordes de preço.

O caso da Marvell Technology ilustra a maturidade do mercado financeiro em relação ao boom da IA. Se em 2023 e 2024 os investidores focavam exclusivamente nas empresas de software e chips de processamento direto, o cenário macroeconômico atual premia as companhias de infraestrutura de rede, conectividade e energia — os facilitadores reais sem os quais a próxima fronteira da computação trilionária simplesmente não consegue rodar.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.