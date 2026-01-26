Tecnologia

Nvidia aporta US$ 2 bi na CoreWeave e lança ferramenta de previsão climática

Investimento fortalece parceria para desenvolvimento de infraestrutura de computação em inteligência artificial, enquanto nova tecnologia Earth 2 acelera análises meteorológicas

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14h56.

 

A Nvidia realizou um aporte de US$ 2 bilhões na provedora de computação em nuvem CoreWeave.

O investimento, anunciado nesta segunda-feira, 26, faz parte de uma parceria ampliada entre as empresas para desenvolver infraestrutura de computação de inteligência artificial.

No mesmo dia, a gigante tecnológica do Vale do Silício também apresentou uma nova ferramenta de IA voltada para análise e previsão de condições climáticas. A colaboração entre as companhias prevê a construção de mais de 5 gigawatts de capacidade computacional para IA até 2030.

Segundo os termos do acordo, a CoreWeave ficará responsável pelo desenvolvimento e operação de fábricas de inteligência artificial, utilizando a plataforma de computação acelerada da Nvidia.

 

Os recursos financeiros serão direcionados para auxiliar a CoreWeave na aquisição de terrenos, energia e estruturas necessárias para essas instalações. A parceria foi formalizada por meio da compra de ações ordinárias Classe A da CoreWeave pela Nvidia, adquiridas ao preço unitário de US$ 87,20, valor 6,2% menor que o fechamento de US$ 92,98 registrado na última sexta-feira, 23, em Wall Street.

O anúncio impactou o desempenho das ações de ambas as empresas no mercado financeiro. Por volta das 13h55, no horário de Brasília, os papéis da CoreWeave registravam valorização superior a 9%, enquanto as ações da Nvidia apresentavam leve queda de 0,44%.

 

