Métrica de oferta do bitcoin emite 1º sinal de 'compra' desde o fim de 2022

O bitcoin adicionou mais um sinal de fundo de mercado de baixa neste mês, à medida que as análises traçam paralelos com novembro de 2022.

Em uma postagem de blog na sexta-feira, o analista de criptomoedas Axel Adler Jr., colaborador da plataforma de análise on-chain CryptoQuant, confirmou o retorno de um importante sinal de compra de bitcoin.

O Índice Avançado de Oferta Líquida de UTXOs, que mede a proporção da oferta de BTC que apresentou lucro ou prejuízo recentemente, voltou a ficar negativa pela primeira vez em quase quatro anos.

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“A relação caiu para um território profundamente negativo e depois voltou a ultrapassar o limite de sinal na recuperação, o que fez com que o modelo indicasse COMPRA em várias sessões no final de junho e início de julho”, escreveu Adler.

“Este é o primeiro sinal de compra desde novembro de 2022, que foi o ponto mais baixo do ciclo de baixa anterior.”

Índice Avançado de Oferta Líquida de UTXOs, que mede a proporção da oferta de BTC que apresentou lucro ou prejuízo recentemente

Os indicadores da relação de oferta UTXO não implicam que o fundo do poço macroeconômico tenha sido atingido, mas ocorrem "próximos às mínimas cíclicas".

“A confirmação seria a manutenção da relação acima de zero juntamente com a alta dos preços. O cenário negativo seria um retorno ao território negativo sem suporte de preço”, explicou Adler.

Uma peça que falta nesse quebra-cabeça é a oferta que está sendo mantida com prejuízo, e que ainda não atingiu os níveis observados durante os mercados de baixa anteriores.

Adler previu que a média móvel simples (SMA) de 90 dias da oferta em perdas deverá atingir sua meta de reversão de mercado de baixa dentro de dois meses.

“Até lá, é mais preciso tratar a capitulação como um processo, e não como um fato consumado”, continuou ele.

Não impede que o BTC caia mais

Sobre o tema da oferta de UTXOs, o colaborador da CryptoQuant, Darkfost, também apontou um possível ponto de inflexão no mercado esta semana.

“Como depende do lucro e da perda dos UTXOs, pode muito bem sinalizar algo durante uma queda ou uma alta acentuada. Dito isso, em termos de ciclicidade, não seria inconsistente pensar que o fim deste mercado de baixa pode estar se aproximando”, escreveu ele em uma postagem no blog da Quicktake na quarta-feira.

“Isso não impedirá que o BTC caia ainda mais, mas agora temos vários sinais que apontam para o esgotamento dos vendedores. O próximo passo é uma renovação da demanda, e isso pode levar algum tempo.”

Conforme relatado pelo Cointelegraph , as expectativas para o preço do BTC tendem a favorecer uma mínima do mercado de baixa no terceiro trimestre ou posteriormente.

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