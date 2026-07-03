Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Métrica de oferta do bitcoin emite 1º sinal de 'compra' desde o fim de 2022

Mesmo assim, analistas alertam que o preço do BTC ainda pode sofrer novas quedas antes de uma reversão mais sólida

O Bitybank oferece suporte completo e tutoriais detalhados para orientar os investidores sobre o uso da ferramenta, garantindo uma experiência segura e eficiente. (Bitybank/Divulgação)

O Bitybank oferece suporte completo e tutoriais detalhados para orientar os investidores sobre o uso da ferramenta, garantindo uma experiência segura e eficiente. (Bitybank/Divulgação)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 3 de julho de 2026 às 18h00.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin adicionou mais um sinal de fundo de mercado de baixa neste mês, à medida que as análises traçam paralelos com novembro de 2022.

Em uma postagem de blog na sexta-feira, o analista de criptomoedas Axel Adler Jr., colaborador da plataforma de análise on-chain CryptoQuant, confirmou o retorno de um importante sinal de compra de bitcoin.

O Índice Avançado de Oferta Líquida de UTXOs, que mede a proporção da oferta de BTC que apresentou lucro ou prejuízo recentemente, voltou a ficar negativa pela primeira vez em quase quatro anos.

“A relação caiu para um território profundamente negativo e depois voltou a ultrapassar o limite de sinal na recuperação, o que fez com que o modelo indicasse COMPRA em várias sessões no final de junho e início de julho”, escreveu Adler.

“Este é o primeiro sinal de compra desde novembro de 2022, que foi o ponto mais baixo do ciclo de baixa anterior.”

Índice Avançado de Oferta Líquida de UTXOs

Índice Avançado de Oferta Líquida de UTXOs, que mede a proporção da oferta de BTC que apresentou lucro ou prejuízo recentemente

Os indicadores da relação de oferta UTXO não implicam que o fundo do poço macroeconômico tenha sido atingido, mas ocorrem "próximos às mínimas cíclicas".

“A confirmação seria a manutenção da relação acima de zero juntamente com a alta dos preços. O cenário negativo seria um retorno ao território negativo sem suporte de preço”, explicou Adler.

Uma peça que falta nesse quebra-cabeça é a oferta que está sendo mantida com prejuízo, e que ainda não atingiu os níveis observados durante os mercados de baixa anteriores.

Adler previu que a média móvel simples (SMA) de 90 dias da oferta em perdas deverá atingir sua meta de reversão de mercado de baixa dentro de dois meses.

“Até lá, é mais preciso tratar a capitulação como um processo, e não como um fato consumado”, continuou ele.

Não impede que o BTC caia mais

Sobre o tema da oferta de UTXOs, o colaborador da CryptoQuant, Darkfost, também apontou um possível ponto de inflexão no mercado esta semana.

“Como depende do lucro e da perda dos UTXOs, pode muito bem sinalizar algo durante uma queda ou uma alta acentuada. Dito isso, em termos de ciclicidade, não seria inconsistente pensar que o fim deste mercado de baixa pode estar se aproximando”, escreveu ele em uma postagem no blog da Quicktake na quarta-feira.

“Isso não impedirá que o BTC caia ainda mais, mas agora temos vários sinais que apontam para o esgotamento dos vendedores. O próximo passo é uma renovação da demanda, e isso pode levar algum tempo.”
Conforme relatado pelo Cointelegraph , as expectativas para o preço do BTC tendem a favorecer uma mínima do mercado de baixa no terceiro trimestre ou posteriormente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinPreço do bitcoinCriptomoedas

Mais de Future of Money

Banco dos EUA reduz preço-alvo do bitcoin de US$ 112 mil para US$ 82 mil

ABcripto pede que BC suspenda a proposta de reter stablecoins por 24 horas

Bitcoin amplia alta e entra em nível técnico mais importante do ano

Segmento de ativos digitais cresce 10 vezes e chama atenção de brasileiros

Mais na Exame

Mundo

Terremotos na Venezuela: governo confirma 2,6 mil mortos e 12 mil feridos

Brasil

Moraes prorroga prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e ordena apreensão de armas

Mercados

Ibovespa retoma os 174 mil pontos e fecha semana em alta; dólar cai para R$ 5,16

Apresentado por SWG BRASIL

A estratégia por trás do avanço de Bulova e Citizen no Brasil