As 5 criptomoedas mais recomendadas pelos analistas para julho

Em junho, o mercado de criptomoedas sofreu muito e o bitcoin, maior das moedas digitais, caiu 20% no acumulado do mês. Para julho, os analistas esperam um cenário melhor, mas ainda muito voltado a narrativas específicas. Ou seja, não adianta comprar qualquer ativo e esperar que ele suba.

Confira a seguir os 5 criptoativos mais recomendados por Bitget, Bitso, Coinext, Foxbit e Mercado Bitcoin.

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Bitcoin

Escolhido por analistas de três das cinco corretoras, o bitcoin aparece como a criptomoeda que mantém seu papel central no mercado. Julián Colombo, diretor sênior de políticas públicas e estratégia para a América do Sul na Bitso, afirma que o BTC continua a ser a base de liquidez do universo cripto e tem grande potencial de recuperação caso o ambiente global se torne mais favorável.

Já Marcelo Person, diretor de tesouraria cripto e mercados da Foxbit, diz que julho será um mês importante para avaliar o fluxo institucional e uma possivel recuperação da forte queda registrada no primeiro semestre.

Matias Part, analista da Bitget, acrescenta que a atual faixa de preço pode ser interessante para quem busca uma entrada no bitcoin com horizonte de longo prazo.

Chainlink

Também recomendada por três das cinco corretoras, o token LINK, da rede de oráculo de blockchains Chainlink, é vista como uma oportunidade interessante pela equipe de análise da Coinext.

A Chainlink leva dados externos, como preços de ativos e resultados de eventos, para dentro de contratos inteligentes, servindo como uma ponte entre o universo descentralizado e o mundo real. Em junho, o protocolo anunciou o Project Pangea, que reúne mais de 50 bancos da Coreia do Sul e da Europa, para testar a liquidação de operações cambiais via stablecoins.

“Na mesma linha de adoção institucional, a Chainlink foi escolhida como provedora exclusiva de oráculos para os mercados de previsão oficiais da Copa do Mundo de 2026”, ressaltou a Coinext.

Colombo, o analista da Bitso, por sua vez, afirma que a Chainlink ganha relevância em um cenário em que o mercado passa a valorizar infraestrutura e integração com o mundo real. “Com o avanço da tokenização de ativos reais e a dependência crescente de dados externos em contratos inteligentes, o papel dos oráculos se torna cada vez mais estrutural, não apenas técnico”, disse.

Ethereum

Uma das próximas três criptomoedas escolhidas por duas das cinco corretoras, o ether aparece como possibilidade de ganho em um ambiente no qual já caiu muito, porém continua sendo o token da maior rede de desenvolvimento de contratos inteligentes do mundo.

“Mesmo em um cenário de menor apetite por risco, a rede continua concentrando grande parte da atividade em DeFi [finanças descentralizadas], stablecoins e tokenização de ativos”, argumenta Colombo.

Person, da Foxbit, diz que a maturidade do ecossistema Ethereum, aliada ao crescimento de soluções de segunda camada e ao uso crescente de stablecoins, torna o ETH peça fundamental da infraestrutura digital global.

Solana

Colombo diz que a solana é uma boa aposta para quem busca ativos de eficiência e escala. “Apesar da volatilidade geral, sua proposta de alta performance e baixo custo mantém a rede competitiva, principalmente em aplicações voltadas ao usuário final e pagamentos digitais”, explica.

O analista diz que a criptomoeda pode se beneficiar em julho de uma eventual rotação de capital para ativos com maior potencial de crescimento.

Part, da Bitget, destaca que o token SOL foi um dos poucos que registrou valorização na última semana, com alta em torno de 6,5%.

“O ativo segue liderando o mercado de tokenização de ativos em blockchain, chegando a concentrar até 95% do volume global em uma semana de junho. O avanço de sua infraestrutura, com o novo cliente validador já na rede principal, reforça seu papel como principal base tecnológica para a expansão desse segmento”, defende.

Aave

No caso do protocolo descentralizado de empréstimos de criptomoedas, o Mercado Bitcoin afirma que o projeto se destaca por sua posição de liderança no setor de DeFi, com métricas robustas de valor alocado, empréstimos ativos e geração de caixa.

“Mesmo após o episódio envolvendo a KelpDAO, que provocou um forte teste de estresse no mercado de lending descentralizado, a Aave conseguiu preservar sua relevância e passou a ser vista como uma das infraestruturas mais resilientes do setor”, diz a equipe do MB, lembrando do ataque hacker ocorrido em abril.

Fora isso, o banco Standard Chartered iniciou cobertura em AAVE com uma projeção de preço de US$ 3.500 até 2030, o que equivale a uma alta de 4.000% sobre o patamar atual.

“Nossa visão é que AAVE combina três pontos relevantes para julho: liderança em DeFi, melhora das métricas on-chain e preço ainda bastante descontado em relação a referências técnicas importantes, como sua média móvel simples de 200 semanas, atualmente acima de US$ 130”, aponta o MB.

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