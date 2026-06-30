Europa prepara multas pesadas para empresas de criptomoedas

A Autoridade Bancária Europeia apresentou na sexta-feira um amplo conjunto de medidas para penalizar emissores de criptomoedas que violem as leis da União Europeia sobre ativos digitais, sinalizando uma postura mais rigorosa em relação à aplicação da lei, à medida que o bloco comercial finaliza sua arquitetura regulatória histórica.

O documento de consulta publicado em 26 de junho estabelece um conjunto padronizado de medidas para aplicar multas potencialmente multimilionárias em euros a emissores de tokens considerados "significativos" pela EBA que não cumprirem as normas.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

De acordo com a proposta, o órgão regulador com sede em Paris implementará um rigoroso processo em duas etapas para determinar as multas, avaliando a gravidade básica da infração antes de considerar comportamentos agravantes ou atenuantes.

A medida representa o endurecimento da regulamentação histórica da UE sobre Mercados de Criptoativos (MiCA). Introduzida para trazer ordem a um setor historicamente desregulamentado, a MiCA é o primeiro regime regulatório abrangente do mundo para ativos digitais, obrigando emissores de tokens e provedores de serviços criptográficos a operar com padrões de conformidade semelhantes aos de bancos, proteções ao consumidor e reservas de capital, caso desejem acesso ao mercado único europeu.

As consequências do descumprimento são explicitamente concebidas para serem punitivas. De acordo com o documento de consulta da EBA, as penalidades finais podem atingir tetos legais de 12,5% do volume de negócios anual para emissores de tokens lastreados em ativos significativos e 10% para tokens de moeda eletrônica significativos, ou o dobro dos lucros gerados pela violação, limites que visam dissuadir até mesmo os maiores operadores globais de ativos digitais.

A implementação do quadro de penalidades ocorre em um momento crítico para o setor de ativos digitais na Europa, poucos dias antes do prazo crucial de 1º de julho. Até o início do próximo mês, as empresas de criptomoedas deverão ter obtido licenças formais dos órgãos reguladores nacionais para oferecer legalmente seus serviços ou comercializar stablecoins no bloco de 27 países, encerrando um período de transição que permitiu que muitas operadoras funcionassem sob regras locais menos rigorosas.

As empresas que não conseguirem obter seus passaportes regulatórios até 1º de julho correm o risco de serem forçadas a interromper completamente suas operações ou de incorrer exatamente nas infrações, como divulgações públicas não autorizadas ou falhas organizacionais, que a nova estrutura da EBA visa penalizar.

Binance suspende operações na UE

A Binance, maior corretora do mundo, notificou na semana passada os usuários da União Europeia de que o acesso a serviços essenciais será restrito, após a corretora não ter conseguido obter a autorização MiCA de um Estado-membro antes do prazo de 1º de julho, depois de retirar seu pedido de licença MiCA na Grécia.

Essas restrições incluem a suspensão do cadastro de novos usuários da UE e a limitação de certos serviços para contas sediadas na UE, com vigência a partir de 1º de julho, de acordo com avisos das corretoras compartilhados por usuários nas redes sociais.

Os comunicados informavam que os usuários ainda poderiam sacar seus ativos após essa data, afirmando que “todos os ativos digitais ainda estão disponíveis para saque”, em conformidade com os requisitos regulatórios aplicáveis.

A Binance registrou saídas líquidas diárias de US$ 1,96 bilhão na quarta-feira, após o anúncio de saques , de acordo com dados da DefiLlama consultados pelo Cointelegraph no domingo. A exchange então registrou outras saídas líquidas de US$ 2,52 bilhões e US$ 1,46 bilhão nos dois dias seguintes.

Medida da UE contrasta com EUA

O momento escolhido reforça a estratégia mais ampla da União Europeia de se posicionar como a principal definidora de padrões globais para finanças digitais, contrastando fortemente com a abordagem de regulamentação por meio da aplicação da lei observada nos Estados Unidos. Ao estabelecer penalidades financeiras claras logo após a entrada em vigor da obrigatoriedade do licenciamento, as autoridades em Bruxelas estão sinalizando ao mercado que a era da leniência chegou oficialmente ao fim.

O setor tem agora um período de consulta de três meses, que termina em 28 de setembro, para pressionar por mudanças na metodologia de penalidades da EBA (Autoridade Bancária Europeia). No entanto, com o prazo final para o licenciamento em 1º de julho se aproximando rapidamente, os executivos terão que lidar com um ambiente de conformidade rigoroso muito antes que as diretrizes finais para aplicação de multas sejam formalizadas por lei.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok