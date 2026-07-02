Metaplanet atinge marco de 43 mil bitcoins e se torna a 3ª maior empresa investidora do mundo

A Metaplanet alcançou o marco de 43 mil bitcoins em 2 de julho. A empresa sediada em Tóquio agora ocupa a terceira posição entre as maiores tesourarias corporativas de BTC do mundo, atrás apenas da Strategy e da Twenty One Capital no ranking global de empresas que mais possuem o ativo.

A iniciativa reforça o papel crescente do Japão na corrida corporativa pela acumulação de Bitcoin.

O que representa o marco de 43 mil BTC da Metaplanet?

Uma tesouraria corporativa de bitcoin é uma companhia que mantém o bitcoin como ativo estratégico de reserva em seu balanço. A Metaplanet adicionou 2.823 BTC durante o segundo trimestre de 2026. Dessa forma, a aquisição elevou o total armazenado para exatamente 43 mil BTC hoje (2).

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O preço médio de aquisição ficou em cerca de 12,71 milhões de ienes (~US$ 80 mil) por bitcoin. Além disso, o valor efetivo de compra reduziu para aproximadamente 12,09 milhões de ienes (~US$ 77 mil) devido à receita do segmento Bitcoin Generation. Essa operação gerou US$ 10,95 milhões em receita no segundo trimestre.

O volume já se mostra expressivo. O investimento total da Metaplanet em bitcoin corresponde a aproximadamente 659,25 bilhões de ienes (~US$ 4,2 bilhões). O portfólio era avaliado em cerca de 409 bilhões de ienes (~2,6 bilhões) em 30 de junho. O custo médio global está em 15,33 milhões de ienes (~US$ 102,5 mil) por BTC.

O indicador BTC Yield confirma a tendência. A Metaplanet apresentou um yield robusto de 6,6% em bitcoin no trimestre. Assim, a companhia segue ampliando seu indicador de bitcoin por ação, um dos principais parâmetros de performance para estratégias desse tipo no cenário corporativo internacional.

Metaplanet ocupa o terceiro lugar atrás de Strategy e Twenty One Capital

O ranking corporativo de bitcoin está definido. A Strategy (ex-MicroStrategy) lidera com reservas superiores a 847 mil BTC. A Twenty One Capital aparece em segundo lugar. Atualmente, a Metaplanet é a terceira maior investidora, ultrapassando outros grandes nomes, como a MARA Holdings.

“Parabéns à Metaplanet por atingir ₿43 mil e se tornar a terceira maior tesouraria corporativa de bitcoin do mundo”, escreveu Michael Saylor no X. Ele destacou que a Metaplanet comprova que a estratégia de tesouraria de bitcoin já é verdadeiramente global.

A empresa expandiu-se rapidamente desde que adotou essa estratégia em 2024. O CEO Simon Gerovich utilizou ofertas de ações, instrumentos de dívida e estratégias com opções para adquirir BTC. O método contribui para reduzir a diluição dos acionistas geralmente associada a essas grandes compras corporativas.

O balanço permanece sólido. Dívidas e ações preferenciais representam apenas cerca de 23% do valor líquido dos ativos em bitcoin. Com isso, a Metaplanet dispõe de margem para seguir acumulando. O movimento reforça o protagonismo do Japão na crescente adoção corporativa de bitcoin no mundo.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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