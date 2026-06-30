Visa, Mastercard, Google e outras gigantes se juntam para criar stablecoin de dólar

As empresas Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock e Coinbase se juntaram com a Open Standard para lançar a stablecoin de dólar Open USD (OUSD), em um projeto que une 140 companhias. O foco é em prover uma infraestrutura de pagamentos blockchain voltada a empresas.

No site de lançamento, o projeto diz que permitirá a criação (mintagem) e recebimento da moeda digital Open USD sem custo nem “limites artificiais” no volume. A stablecoin também irá repassar parte dos rendimentos de suas reservas a quem a utilizar.

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“As stablecoins existentes possuem grandes pontos fortes, mas, para utilizá-las em escala, as empresas precisam de algo que seja aberto, de baixo custo, com alta capacidade de processamento, amplamente acessível e alinhado aos seus interesses.”, afirmou em nota Zach Abrams, fundador e CEO da Open Standard.

A stablecoin será lançada “mais tarde neste ano”, segundo as informações oficiais. Ela terá governança colaborativa com uma equipe de independente de administração.

Além das gigantes internacionais, o projeto também congrega alguns grandes nomes brasileiros, como os bancos Itaú e Bradesco.

Repasse de juros

Na sessão de perguntas e respostas sobre a iniciativa, os responsáveis pelo Open USD dizem que a stablecoin foi projetada para repassar a maior parte da receita gerada pelas suas reservas, deduzida uma taxa de administração, aos participantes que a utilizarem e distribuírem.

“Isso cria uma estrutura de incentivos sustentável, na qual os participantes são recompensados ​​por ampliar a adoção da infraestrutura compartilhada, enquanto a taxa de administração garante que a Open Standard possa manter o rigor técnico, operacional e de conformidade exigido”, defende o projeto.

O que são stablecoins?

Stablecoins são criptomoedas cujo preço é sempre igual ao de uma unidade de uma moeda tradicional. Uma stablecoin de dólar como o Open USD, por exemplo, valerá sempre US$ 1,00.

Esta paridade de 1:1 é obtida através da manutenção de reservas em dólar no mesmo montante ou superior à quantidade de moedas digitais emitidas. Como essas reservas geralmente são aplicadas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, elas garantem um rendimento à empresa emissora.

Já para quem compra stablecoins a vantagem é ter uma exposição ao dólar sem passar pelo controle cambial do país nem pelas taxas de casas de câmbio. Tudo isso com negociação 24/7, já que os ativos estão registrados em blockchain e não no sistema financeiro tradicional.

Lista de empresas envolvidas no Open USD

Visa, Stripe, Mastercard, American Express, Discover, Fiserv, Adyen, Cloudflare, Corpay, Jack Henry, Klarna, Affirm, Ramp, OnePay, Brex, Checkout.com, WEX, PayPay Corporation, Western Union, Nuvei, Remitly, Ria, Marqeta, MoneyGram, Nium, Worldline, Galileo, Highnote, i2C, Lithic, Thredd, Episode Six, Verituity, Félix, Taptap Send, CAL (Israel Credit Cards), BlackRock, BNY, Standard Chartered, Commonwealth Bank of Australia, Sumitomo Mitsui Financial Group, Intercontinental Exchange, National Australia Bank, DBS, U.S. Bank, BBVA, Mizuho Financial Group, Shinhan Financial Group, Westpac, Itaú, OCBC, ANZ, UOB, Chime, Banco Bradesco, Huntington Bank, Citizens Bank, KB Kookmin Card, Emirates NBD, Hanwha Group, Banorte, Bank Hapoalim, FNB South Africa, K Bank, SoFi, Woori Card, Absa, Kakao Bank, Samsung Card, Bank Leumi, Wenia by Grupo Cibest, Nedbank, Isbank, Abu Dhabi Islamic Bank ADIB, Banco de Crédito del Perú, Mashreq, RAK Bank, Hana Card, Hyundai Card, BCcard, Cross River, Grupo Aval, Davivienda, The Bancorp, Pathward, Banca Transilvania, Nonghyup Card, Neo Financial, Maya Bank, Netbank, Freedom Bank Kazakhstan, Lead Bank, Kapital, MAX, Google, Samsung Electronics, IBM, Shopify, Mercado Livre, Mercado Pago, Infosys, DoorDash, Wix, Grab, Rakuten Group, Coinbase, Tempo, Bybit, Solana, OKX, Ripple, Crypto.com, Fireblocks, Gemini, MetaMask, Aave, eToro, Galaxy, Dunamu, Ledger, MoonPay, Anchorage Digital, Digital Asset, Trust Wallet, Meow, Morpho, Ether.Fi, Lightspark, zerohash, Bitso, Bridge, Rain, BVNK, Mesh, Privy, Bitget Wallet, StraitsX, Yellow Card, Reap, Brale, RedotPay, Immersve, Stellar, Polygon, Aptos Labs, Plasma, KAST, Blossom, Lemon.

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