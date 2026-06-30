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Carteira digital de criptoativos anuncia conta com rendimento automático

Ideia é permitir retorno sem que o investidor precise acessar protocolos DeFi

Carteira cripto MetaMask é a ferramenta mais popular da ConsenSys e já soma 21 milhões de usuários ativos mensais (Bloomberg/Getty Images)

Carteira cripto MetaMask é a ferramenta mais popular da ConsenSys e já soma 21 milhões de usuários ativos mensais (Bloomberg/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de junho de 2026 às 11h00.

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A carteira digital de autocustódia de criptoativos MetaMask criou uma conta com rendimento automático chamada Money Account. O serviço funcionará na rede Monad, um blockchain de primeira camada compatível com o Ethereum.

Em nota, a MetaMask afirma que a Money Account terá um retorno de até 4% ao ano denominado na stablecoin de dólar mUSD. Com a funcionalidade, o saldo que o usuário coloca na carteira poderá ser usado para pagamentos no cartão da wallet.

De acordo com a Consensys, empresa dona da MetaMask, a ideia é permitir rendimento sem necessidade de acessar protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) ou outras aplicações.

Carteiras de autocustódia

Ligada ao Ethereum, a MetaMask é uma das mais populares entre as carteiras “quentes” descentralizadas de criptomoedas. São chamadas de carteiras quentes aquelas baseadas em software e que estão conectadas à internet, permitindo que os usuários acessem aplicações descentralizadas.

Elas são chamadas assim em oposição às carteiras “frias”, baseadas em hardwares físicos similares a pen-drives e que não têm conexão com a internet.

Carteiras descentralizadas são utilizadas por investidores que querem fazer autocustódia dos seus criptoativos. Este tipo de utilização dá maior liberdade, mas o usuário tem total responsabilidade sobre os ativos, podendo perder tudo o que possui se não guardar com segurança sua chave de 12 ou 24 palavras.

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