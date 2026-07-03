Banco dos EUA reduz preço-alvo do bitcoin de US$ 112 mil para US$ 82 mil

A equipe de análise do Citi, banco bicentenário dos Estados Unidos com mais de US$ 2 trilhões em ativos, reduziu sua projeção para o preço do bitcoin de US$ 112 mil para US$ 82 mil até 2027. O relatório cita como razões para o corte a lentidão no progresso da regulamentação de criptoativos dos EUA e a falta de um grande catalisador para aumento do interesse dos investidores.

No research assinado por Alex Saunders, o Citi argumenta que a demora na aprovação do chamado “Clarity Act”, projeto de lei que regulamentará o mercado cripto nos EUA, é um dos motivos para o grande volume de saída de capital dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin recentemente. “Não vimos progresso significativo desde nossa última atualização, o que remove um importante catalisador para aumento da adoção e fluxos”, diz o relatório.

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Em maio, a Casa Branca havia afirmado que gostaria de aprovar o “Clarity Act” até o feriado de 4 de julho, que já é neste fim de semana. As perspectivas agora estão bastante incertas.

Junto com o fator regulatório, o que prejudica o avanço do bitcoin, segundo o Citi, é a euforia com ativos ligados à tese de inteligência artificial (IA). O setor atraiu tanto capital desde o ano passado que tirou a atenção dos investidores dos mercados de criptomoedas.

Além disso, os investidores de bitcoin também sofrem com a perspectiva de vendas de BTC por parte da Strategy, uma empresa de capital aberto norte-americana cujo modelo de negócio se baseia em compras de bitcoins financiadas por emissão de dívida e ações. A Strategy possui 847.363 bitcoins hoje.

Projeção para o preço do bitcoin

Com base neste cenário, o analista do Citi assume em seu cenário-base que não haverá novos fluxos de capital relevantes para criptoativos nos próximos 12 meses. Assim, o bitcoin atingiria os US$ 81.797 até 2027. O valor equivale a uma alta de 31,6% sobre o patamar atual de negociação da criptomoeda, mas é bem menor do que a previsão de US$ 112 mil que o banco tinha antes.

“A falta de progresso legislativo e o sentimento negativo no setor resultou na reversão de fluxos no acumulado do ano. Nossas projeções anteriores se baseavam em aumento de interesse por parte de investidores e assessores financeiros, o que levaria a uma adoção gradual e fluxos provenientes de fontes das finanças tradicionais”, aponta o relatório.

Este processo, de acordo com o Citi, fica adiado até que apareça um evento claro capaz de reverter o pessimismo. Mesmo assim, o analista lembra que os mercados de criptoativos são voláteis e dirigidos por sentimento, o que propicia mudanças bruscas de cenário.

Na projeção pessimista, os fluxos de capital vão continuar negativos e o bitcoin irá para US$ 52.512 em 12 meses. Por fim, no cenário otimista, o Citi projeta uma retomada dos fluxos positivos, levando a criptomoeda para US$ 108.313.

Previsões para o ether

Em relação ao ether, moeda digital da rede Ethereum, a previsão do Citi é de alcançar os US$ 2.240 até 2027 no cenário-base. Isso corresponde a um avanço de 28,4% sobre o nível atual em que a criptomoeda é negociada. A projeção anterior era que o ativo batesse os US$ 3.175.

No cenário otimista, o analista prevê que o ether cairá para US$ 1.578 em 12 meses, ao passo que a previsão otimista aponta para uma alta até os US$ 2.932.

O relatório do Citi diz que a incerteza em torno das projeções para o ETH são maiores do que para o bitcoin, uma vez que o token depende mais da atividade dos usuários.

“Legislação ou atividade regulatória que foque em finanças descentralizadas (DeFi) poderiam prover um catalisador ou um importante aumento no interesse pela segunda maior criptomoeda, dado sua utilização em contratos inteligentes”, explica o banco.

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