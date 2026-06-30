Mercado de opções do bitcoin sinaliza pessimismo recorde em 1 ano: BTC pode cair para US$ 55 mil?

O bitcoin não conseguiu recuperar a marca de US$ 61.000 desde quinta-feira, apesar do otimismo alimentado pela queda nos preços do petróleo bruto após o acordo de cessar-fogo de 60 dias entre os EUA e o Irã. A demanda por proteção contra quedas no preço do bitcoin atingiu níveis excepcionalmente altos, levando os investidores a questionarem se US$ 55.000 seria a próxima meta.

O prêmio pago em opções de venda (put) de bitcoin na Deribit totalizou US$ 115 milhões na sexta-feira, sete vezes o valor pago em opções de compra (call) de US$ 16 milhões. Esse desequilíbrio foi o maior em mais de 12 meses, sinalizando uma demanda extremamente baixa por parte dos compradores. No entanto, esses dados não indicam necessariamente uma convicção por parte dos vendedores.

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Na segunda-feira, a assimetria delta das opções de bitcoin atingiu 19%, o que significa que os formadores de mercado não estão dispostos a manter posições vendidas. Essa configuração indica medo, embora essa tenha sido a norma nas últimas quatro semanas. Os dados corroboram a crescente demanda por proteção contra quedas, visto que o preço do bitcoin luta para se manter acima de US$ 60.000.

A fraqueza do bitcoin pode ser parcialmente atribuída à preocupação dos investidores com a capacidade da Strategy de pagar dividendos e com o vencimento de suas dívidas em 2027. A empresa reagiu na segunda-feira anunciando um aporte adicional de US$ 1,2 bilhão em caixa proveniente da recente venda de ações e reservando US$ 1,25 bilhão em bitcoin para venda futura.

As medidas tomadas pela Strategy aliviam algumas preocupações de curto prazo, mas também geram ansiedade em relação à dinâmica de oferta e demanda do bitcoin. Mesmo que não ocorram vendas nos próximos meses, os investidores pessimistas se sentem mais confortáveis ​​sabendo que a Strategy não tem incentivos para emitir ações da MSTR, considerando os atuais 17 meses de cobertura de dividendos.

Rotação do bitcoin e do ouro para semicondutores

Em contraste com o pessimismo dos investidores em bitcoin, o mercado de ações dos EUA apresentou uma mudança favorável após a redução da pressão inflacionária, com os preços do petróleo bruto caindo para seus níveis mais baixos em quatro meses. Além disso, um relatório do Goldman Sachs projetou um crescimento anual de 22% nos lucros das empresas do S&P 500, atenuando as preocupações com avaliações excessivas.

Segundo análise da "The Kobeissi Letter", investidores de varejo parecem estar migrando de ouro e bitcoin para ações de semicondutores. Dados coletados pela Bloomberg mostram entradas acumuladas de mais de US$ 20 bilhões em fundos negociados em bolsa (ETFs) de semicondutores, o que impulsionou uma alta de 81% no iShares Semiconductor ETF (SOXX US) e ganhos de 60% no VanEck Semiconductor ETF (SMH).

As sete semanas consecutivas de saídas líquidas dos ETFs à vista de bitcoin listados nos EUA frustraram as esperanças dos investidores otimistas de uma forte recuperação após as mínimas de US$ 58.050 em 25 de junho. Independentemente de a queda poder ser atribuída à migração para ações de tecnologia, é improvável que o sentimento melhore enquanto os ETFs à vista de bitcoin continuarem a registrar fortes saídas líquidas.

Um novo teste do nível de US$ 55.000 não deve ser descartado, mas o aumento da demanda por proteção contra quedas em opções de bitcoin não deve ser interpretado como um sinal de crescente confiança entre os pessimistas.

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