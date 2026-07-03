Bitcoin amplia alta e entra em nível técnico mais importante do ano

O bitcoin opera em alta nesta sexta-feira, 3, e chegou a negociar acima dos US$ 62 mil, testando a resistência vendedora nesse patamar.

Na véspera, os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista que operam nas bolsas dos Estados Unidos tiveram seu primeiro pregão em 11 de fluxo positivo de capital. Mesmo assim, na semana houve mais resgates do que compras de novas cotas, completando o oitavo período semanal seguido de saldo negativo, algo inédito na história desses fundos.

Hoje, as bolsas estão fechadas nos EUA por conta do feriado do Dia da Independência, então não haverá negócios nos ETFs.

Às 10h27 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,7% em um período de 24 horas, a US$ 61.959 por unidade. Na máxima, o BTC bateu US$ 62.151. Com a alta de hoje, a criptomoeda acumula ganhos de 4,6% nos últimos sete dias.

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Apesar dos investidores estarem muito mais otimistas agora do que no começo da semana, a equipe de análise da corretora BingX afirma que o movimento atual ainda parece mais um rali de alívio do que uma reversão da tendência de queda.

Nível mais importante do ano

Para Denis Cavale, gestor de desenvolvimento de negócios da BingX, o bitcoin está agora em seu nível técnico mais importante do ano. “O BTC brevemente caiu para US$ 57.717 em 1º de julho, depois subiu para US$ 61.790 até 2 de julho. Isso mantém a área de suporte de US$ 58 mil intacta, mas ainda está abaixo da marca de US$ 64 mil, que sinalizaria uma reversão mais clara”, destaca.

Cavale aponta que os fluxos de ETFs são agora o principal sinal institucional para cripto, de modo que será importante observar entradas constantes de dinheiro nesses fundos para que o mercado passe a ver a recuperação atual como duradoura.

André Franco, CEO da Boost Research, afirma que do ponto de vista técnico a região dos US$ 58 mil é o suporte a observar do bitcoin, ao passo que a criptomoeda precisa se firmar acima dos US$ 61 mil para transformar o repique em algo mais consistente.

ETFs interrompem saída de capital

Ontem, foi registrada uma entrada líquida de capital de US$ 223,5 milhões nos ETFs de bitcoin à vista, interrompendo uma sequência de dez pregões de retirada de dinheiro. O principal alvo das compras de cotas foi o FBTC, da Fidelity, com US$ 166 milhões de fluxo positivo.

Fluxo semanal dos ETFs de bitcoin à vista nas bolsas dos EUA

Os ETFs de ether, por sua vez, tiveram seu segundo dia seguido de saldo líquido positivo. A entrada de capital nos fundos da segunda maior criptomoeda somou US$ 29 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu de 21 para 23 pontos de ontem para hoje, mantendo-se na zona de “medo” e se afastando um pouco mais do “medo extremo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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