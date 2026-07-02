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MiCA encerra período de transição com onda final de aprovações para empresas cripto na Europa

A onda final de autorizações ampliou a lista de empresas cripto licenciadas na Europa

(Freepik/Divulgação)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 2 de julho de 2026 às 09h30.

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Uma série de licenças de última hora foram emitidas para empresas de criptomoedas na Europa, já que quarta-feira marcou o fim do período de transição do Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA).

Quatro empresas foram autorizadas na Itália esta semana, incluindo a plataforma de gestão de ativos Hodlie, a corretora de criptomoedas Young Platform, a plataforma de negociação CryptoSmart e a provedora de serviços de criptomoedas Hercle, elevando o total de provedoras de serviços de criptoativos (CASPs) autorizadas na Itália para oito, de acordo com um anúncio feito na terça-feira pelo Banco da Itália. O banco central afirmou que a reguladora financeira do país, Consob, aprovou as licenças em coordenação com ele.

A Autoridade dos Mercados Financeiros da França (AMF) também adicionou três novas empresas na terça-feira, incluindo a plataforma de investimento em criptomoedas Mereau Finance, a provedora de infraestrutura blockchain Iceblock e a provedora de serviços de criptomoedas Aplo, elevando o número total de CASPs licenciadas para 31.

Em Malta, a corretora de ativos digitais FalconX anunciou na segunda-feira que recebeu uma licença MiCA, enquanto a Venga anunciou na quarta-feira que recebeu autorização CASP da Espanha.

As licenças foram emitidas durante a reta final do período de transição de 18 meses do MiCA, que terminou na quarta-feira. Na sexta-feira, o registro provisório da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) mostrava 244 CASPs autorizados em toda a União Europeia e no Espaço Econômico Europeu.

As maiores corretoras autorizadas pela MiCA

A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, permanece sem licença ao abrigo da MiCA. A corretora solicitou autorização na Grécia, mas posteriormente retirou o pedido , afirmando que buscará autorização em outro Estado-membro.

A Grécia está entre os Estados-membros da UE que ainda não emitiram uma licença MiCA.

Em 23 de junho, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) afirmou que os prestadores de serviços de criptomoedas que permanecerem sem autorização até o prazo final devem tomar medidas “imediatas” para encerrar suas atividades na UE.

Com a Binance ainda sem licença sob a MiCA, as maiores corretoras autorizadas pela MiCA em termos de liquidez de ordens à vista incluem OKX, Coinbase, Bybit, Crypto.com, Gate e Bitstamp, de acordo com dados da DefiLlama.

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