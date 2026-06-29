Strategy abre caminho para vender US$ 1,25 bilhão em bitcoin, mas analista vê sinal positivo

A empresa de capital aberto compradora de bitcoin Strategy anunciou um plano de crédito digital que permite a venda de até US$ 1,25 bilhão em criptomoedas para reforçar seu caixa. Embora os sinais de venda de bitcoins pela companhia costumarem ser recebidos negativamente pelo mercado, desta vez a resposta foi positiva.

Nesta segunda-feira, 29, às 12h44 (horário de Brasília), as ações ordinárias MSTR sobem 8%, a US$ 88,90 na Nasdaq. Os papéis ordinários STRC, por sua vez, avançam 8,8%, a US$ 81,10.

Além de sinalizar a venda de ativos digitais, a companhia também informou que aumentou para US$ 2,55 bilhões sua reserva em dólares, o que melhora as condições para pagamento dos dividendos que promete aos donos de ações preferenciais.

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Segundo Matheus Parizotto, analista de criptoativos do BTG Pactual, o plano reduz a pressão sobre o caixa da empresa, que começou cobrindo sete anos de dividendos, mas caiu para 14 meses recentemente.

Parizotto explica que a cobertura subiu para 17 meses com o aumento da reserva em dólar e pode crescer para 26 meses caso haja realmente venda US$ 1,25 bilhão em bitcoins.

“Nesse contexto, vendas ocasionais de BTC deixam de ser exclusivamente um sinal de aperto e passam a ser uma ferramenta de gestão de caixa e obrigações de curto prazo”, explica o analista.

Previsibilidade ajuda o mercado

Na opinião de Parizotto, é melhor uma venda previsível de bitcoins, estabelecida por uma política clara, do que a possibilidade de uma venda de qualquer valor feita pela necessidade de cobrir uma profunda deterioração do caixa.

Do ponto de vista de pressão vendedora na maior das criptomoedas, o analista do BTG lembra que só na semana passada houve US$ 1,7 bilhão de resgates nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin negociados nas bolsas norte-americanas. Assim, o choque não seria tão grande caso a Strategy realmente precisasse vender esses tokens.

Em postagem no seu perfil oficial da rede social X (Twitter), o presidente do conselho da Strategy e um dos maiores defensores do bitcoin do mundo, Michael Saylor, afirmou que com os US$ 2,55 bilhões de reserva de dólares somados a uma cobertura de US$ 1,25 bilhão de BTCs, a Strategy tem uma cobertura de dividendos de US$ 3,08 bilhões, representando quase 26 meses de pagamento.

Após cair com mais intensidade pela manhã, o bitcoin registrava leve variação negativa de 0,1%, a US$ 59.738, no fechamento desta reportagem.

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