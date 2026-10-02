Jorge Jesus x Cristiano Ronaldo: entenda a confusão entre treinador e astro portugueses

RESUMO | Uma crise surpreendente explodiu na Seleção Portuguesa em setembro de 2026, resultando no abandono abrupto da concentração por parte de Cristiano Ronaldo após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus durante partida da Liga das Nações contra a Noruega.

A Seleção Portuguesa vive um momento de forte instabilidade nos bastidores após uma ruptura inesperada entre o técnico Jorge Jesus e o principal astro da equipe, Cristiano Ronaldo. O episódio ocorreu durante a disputa da Liga das Nações da UEFA, e culminou na saída abrupta do atacante da concentração da seleção nacional.

A relação entre os dois portugueses era de profunda harmonia profissional até poucos meses antes. Em julho de 2025, Jorge Jesus assumiu o comando do Al Nassr a convite pessoal de Cristiano Ronaldo, parceria coroada com a conquista do título do Campeonato Saudita em maio de 2026 antes de o treinador deixar o clube do Oriente Médio.

O reencontro na seleção aconteceu em julho de 2026, quando Jorge Jesus foi anunciado como substituto de Roberto Martínez na equipe nacional. Na ocasião, o comandante teceu elogios públicos ao capitão, chamando-o de símbolo e garantindo que gerir o ambiente com o craque seria uma tarefa extremamente simples.

No entanto, o cenário mudou drasticamente em 27 de setembro, durante a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, quando um longo período de aquecimento sem utilização em campo gerou um racha irreversível e resultou no pedido de desculpas nos bastidores que não foi suficiente para evitar o desfecho turbulento.

O estopim da crise: Portugal x Noruega

O clima desandou de vez durante a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, em duelo válido pela Liga das Nações:

O longo aquecimento: Cristiano Ronaldo começou a partida no banco de reservas. No decorrer do segundo tempo, Jorge Jesus ordenou que o atacante iniciasse o aquecimento. CR7 permaneceu cerca de 30 minutos correndo na beira do gramado, mas o treinador esgotou as alterações regulamentares e optou por não o colocar em campo.

A promessa quebrada: segundo relatos da imprensa portuguesa, o camisa 7 sentiu-se profundamente desrespeitado e traído, alegando que havia um entendimento prévio sobre sua minutagem e utilização que acabou não sendo honrado pelo comandante.

O abandono e a postura firme de Jesus

Sentindo-se humilhado pela situação, Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção de forma repentina. Em suas redes sociais, confirmou o desligamento, desejou sorte aos companheiros e prometeu que, "a seu tempo", revelará a verdade aos torcedores sobre os reais motivos do abandono.

Em entrevista coletiva, Jorge Jesus adotou uma postura irredutível diante dos jornalistas, defendendo suas decisões técnicas:

"O estatuto não dá direitos a que os jogadores sejam diferenciados", declarou o treinador, acrescentando: "Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol".

Apesar da rigidez pública, veículos de imprensa informaram nos bastidores que Jorge Jesus tentou contornar o estrago ao procurar o jogador para se desculpar pelo desgaste de tê-lo deixado aquecendo por tanto tempo em vão. No entanto, a tentativa de reaproximação não foi suficiente para apagar o incêndio na equipe nacional.

O que motivou a briga entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo?

O estopim foi a decisão de Jorge Jesus de mandar CR7 aquecer por 30 minutos contra a Noruega e não o utilizar na partida, quebrando o que o jogador considerava um acordo prévio.

Onde a crise eclodiu?

O desentendimento aconteceu no final de setembro de 2026, durante a concentração da Seleção Portuguesa para partidas da Liga das Nações.

Qual foi a consequência imediata do atrito?

Cristiano Ronaldo abandonou de forma abrupta a concentração da seleção e prometeu se pronunciar futuramente sobre o ocorrido.

Qual foi a reação pública de Jorge Jesus?

O treinador manteve uma postura firme, afirmando que nenhum jogador está acima de suas decisões táticas e que estatutos não garantem tratamento diferenciado.

Os dois já haviam trabalhado juntos antes?

Sim. Eles conquistaram juntos o título do Campeonato Saudita pelo Al Nassr na temporada 2025/26, antes de se reencontrarem na seleção de Portugal.