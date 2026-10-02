Esporte

Jorge Jesus x Cristiano Ronaldo: entenda a confusão entre treinador e astro portugueses

Após conquistarem juntos o Campeonato Saudita pelo Al Nassr, a relação desmoronou quando CR7 passou 30 minutos aquecendo no banco e não foi utilizado pelo treinador, gerando forte repercussão internacional e pedido de desculpas nos bastidores.

Técnico de personalidade forte, Jorge Jesus resolveu bater de frente com a maior estrela portuguesa, Cristiano Ronaldo. (MANUEL DE ALMEIDA/EFE) (MANUEL DE ALMEIDA/EFE)

Técnico de personalidade forte, Jorge Jesus resolveu bater de frente com a maior estrela portuguesa, Cristiano Ronaldo. (MANUEL DE ALMEIDA/EFE) (MANUEL DE ALMEIDA/EFE)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14h47.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | Uma crise surpreendente explodiu na Seleção Portuguesa em setembro de 2026, resultando no abandono abrupto da concentração por parte de Cristiano Ronaldo após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus durante partida da Liga das Nações contra a Noruega.

A Seleção Portuguesa vive um momento de forte instabilidade nos bastidores após uma ruptura inesperada entre o técnico Jorge Jesus e o principal astro da equipe, Cristiano Ronaldo. O episódio ocorreu durante a disputa da Liga das Nações da UEFA, e culminou na saída abrupta do atacante da concentração da seleção nacional.

A relação entre os dois portugueses era de profunda harmonia profissional até poucos meses antes. Em julho de 2025, Jorge Jesus assumiu o comando do Al Nassr a convite pessoal de Cristiano Ronaldo, parceria coroada com a conquista do título do Campeonato Saudita em maio de 2026 antes de o treinador deixar o clube do Oriente Médio.

O reencontro na seleção aconteceu em julho de 2026, quando Jorge Jesus foi anunciado como substituto de Roberto Martínez na equipe nacional. Na ocasião, o comandante teceu elogios públicos ao capitão, chamando-o de símbolo e garantindo que gerir o ambiente com o craque seria uma tarefa extremamente simples.

No entanto, o cenário mudou drasticamente em 27 de setembro, durante a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, quando um longo período de aquecimento sem utilização em campo gerou um racha irreversível e resultou no pedido de desculpas nos bastidores que não foi suficiente para evitar o desfecho turbulento.

O estopim da crise: Portugal x Noruega

O clima desandou de vez  durante a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, em duelo válido pela Liga das Nações:

O longo aquecimento: Cristiano Ronaldo começou a partida no banco de reservas. No decorrer do segundo tempo, Jorge Jesus ordenou que o atacante iniciasse o aquecimento. CR7 permaneceu cerca de 30 minutos correndo na beira do gramado, mas o treinador esgotou as alterações regulamentares e optou por não o colocar em campo.

A promessa quebrada: segundo relatos da imprensa portuguesa, o camisa 7 sentiu-se profundamente desrespeitado e traído, alegando que havia um entendimento prévio sobre sua minutagem e utilização que acabou não sendo honrado pelo comandante.

O abandono e a postura firme de Jesus

Sentindo-se humilhado pela situação, Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção de forma repentina. Em suas redes sociais, confirmou o desligamento, desejou sorte aos companheiros e prometeu que, "a seu tempo", revelará a verdade aos torcedores sobre os reais motivos do abandono.

Em entrevista coletiva, Jorge Jesus adotou uma postura irredutível diante dos jornalistas, defendendo suas decisões técnicas:

"O estatuto não dá direitos a que os jogadores sejam diferenciados", declarou o treinador, acrescentando: "Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol".

Apesar da rigidez pública, veículos de imprensa informaram nos bastidores que Jorge Jesus tentou contornar o estrago ao procurar o jogador para se desculpar pelo desgaste de tê-lo deixado aquecendo por tanto tempo em vão. No entanto, a tentativa de reaproximação não foi suficiente para apagar o incêndio na equipe nacional.

O que motivou a briga entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo?

O estopim foi a decisão de Jorge Jesus de mandar CR7 aquecer por 30 minutos contra a Noruega e não o utilizar na partida, quebrando o que o jogador considerava um acordo prévio.

Onde a crise eclodiu?

O desentendimento aconteceu no final de setembro de 2026, durante a concentração da Seleção Portuguesa para partidas da Liga das Nações.

Qual foi a consequência imediata do atrito?

Cristiano Ronaldo abandonou de forma abrupta a concentração da seleção e prometeu se pronunciar futuramente sobre o ocorrido.

Qual foi a reação pública de Jorge Jesus?

O treinador manteve uma postura firme, afirmando que nenhum jogador está acima de suas decisões táticas e que estatutos não garantem tratamento diferenciado.

Os dois já haviam trabalhado juntos antes?

Sim. Eles conquistaram juntos o título do Campeonato Saudita pelo Al Nassr na temporada 2025/26, antes de se reencontrarem na seleção de Portugal.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano RonaldoFutebol europeuEsportes

Mais de Esporte

Reforma do Autódromo de Interlagos custará R$ 2,6 milhões a mais do que o previsto

Fórmula 1: veja horários e onde assistir à classificação do GP do Bahrein

Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP do Bahrein

Red Bull Wings Cup 2026 terá torneio de EA Sports FC 27 no Brasil

Mais na Exame

Apresentado por GRUPO BOTICÁRIO

Grupo Boticário reforça circularidade e transição climática na Semana do Clima de Nova York

Carreira

NR-1: capacitação de lideranças é o maior desafio para aplicação da norma, diz levantamento

Casual

De Beyoncé a Madonna: Rafael Pavarotti ganha exposição fotográfica em Paris

Brasil

Eleição ao Senado em SC embola e Carlos Bolsonaro pode ficar fora