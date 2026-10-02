A reta final da carreira de Cristiano Ronaldo: entre os recordes e o racha com Jorge Jesus

RESUMO | Próximo de alcançar a marca histórica de 1.000 gols na carreira, Cristiano Ronaldo vive a reta final de sua trajetória profissional dividindo o brilho de suas atuações no Al Nassr e a intensa contagem regressiva com a grave crise recente vivida na Seleção Portuguesa.

Aos 41 anos de idade, Cristiano Ronaldo encontra-se em um dos momentos mais complexos de sua trajetória profissional. Além da ótima forma física e a busca pelo milésimo gol, CR7 passa por uma crise relacionamento com o treinador da Seleção Portuguesa, Jorge Jesus.

Mesmo aos 41, o rendimento ofensivo de Cristiano Ronaldo mantém patamares que superam a média de atacantes de elite bem mais jovens. De acordo com o levantamento do portal Ronaldo Stats, o craque atingiu a marca de 979 gols oficiais no encerramento de setembro de 2026. Restam, portanto, 21 tentos para que o português alcance o patamar de 1.000 gols oficiais na carreira. Veja os números dos últimos anos:

2023: 54 gols oficiais.

54 gols oficiais. 2024: 43 gols oficiais.

43 gols oficiais. 2025: 41 gols oficiais.

41 gols oficiais. 2026: 22 gols anotados até o final de setembro.

A passagem pelo Oriente Médio

Em 155 partidas oficiais com a camisa do clube saudita Al Nassr, CR7 balançou as redes 132 vezes. O ponto alto ocorreu em maio deste ano, quando conquistou o título do Campeonato Saudita sob a batuta de ninguém menos do que Jorge Jesus, figura que ganhou o noticiário nos últimos dias.

A colisão institucional e o racha na Seleção de Portugal

Se no clube saudita os números serviam de escudo, na Seleção Portuguesa a realidade mudou. Pela equipe nacional, Cristiano acumulou marcas históricas— como o recorde mundial de 234 partidas e 146 gols, além de ter disputado em 2026 a sexta Copa do Mundo de sua carreira. Contudo, a lua de mel com Jorge Jesus, que assumiu a seleção em julho de 2026 prometendo uma gestão facilitada do capitão, desmoronou em 27 de setembro, durante partida válida pela UEFA Nations League contra a Noruega.

O estopim da crise ocorreu de forma pública: após iniciar no banco de reservas, Cristiano foi ordenado a realizar um longo aquecimento de aproximadamente 30 minutos na beira do gramado. Com o esgotamento das substituições regulamentares, Jorge Jesus optou por não utilizá-lo na partida. Sentindo-se desrespeitado, o camisa 7 rompeu os protocolos da concentração, abandonou o CT de forma abrupta e emitiu comunicados indicando que revelará os bastidores reais da decisão "a seu tempo".

Jorge Jesus declarou publicamente que nenhum atleta está acima das diretrizes da equipe ou tem direitos a privilégios diferenciais, ainda que tentativas tímidas de pedido de desculpas tenham ocorrido reservadamente nos bastidores para estancar a crise, segundo a imprensa portuguesa.

Em declarações recentes no Oriente Médio, o astro pontuou: "Sei que não me resta muito tempo, o fim está próximo e a prioridade é desfrutar de cada momento". Resta saber se o desfecho dessa carreira monumental se dará em clima de reconciliação com o futebol de seleções ou sob a sombra de um rompimento com a seleção.

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira oficial?

O craque chegou à marca de 979 gols oficiais no final de setembro de 2026, faltando apenas 21 gols para atingir a meta dos 1.000 tentos.

Qual é a idade atual de Cristiano Ronaldo?

O atacante português está com 41 anos de idade.

O que motivou a crise recente de CR7 com a seleção?

O jogador abandonou a concentração de Portugal após ficar aquecendo por 30 minutos sem ser utilizado por Jorge Jesus em partida contra a Noruega pela Liga das Nações.

Quantos gols CR7 já marcou pelo Al Nassr?

Pelo clube saudita, o português acumula 132 gols em 155 partidas oficiais.

Quais foram as marcas de gols de Cristiano Ronaldo nos últimos anos?

Ele marcou 54 gols em 2023, 43 em 2024, 41 em 2025 e 22 tentos até setembro de 2026.