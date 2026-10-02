A reta final da carreira de Cristiano Ronaldo: entre os recordes e o racha com Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo vive a busca pelo gol 1000, mas está em crise com Jorge Jesus na Seleção Portuguesa. (Cole Burston / AFP) (Cole Burston / AFP)
Redator na Exame
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h14.
RESUMO | Próximo de alcançar a marca histórica de 1.000 gols na carreira, Cristiano Ronaldo vive a reta final de sua trajetória profissional dividindo o brilho de suas atuações no Al Nassr e a intensa contagem regressiva com a grave crise recente vivida na Seleção Portuguesa.
Aos 41 anos de idade, Cristiano Ronaldo encontra-se em um dos momentos mais complexos de sua trajetória profissional. Além da ótima forma física e a busca pelo milésimo gol, CR7 passa por uma crise relacionamento com o treinador da Seleção Portuguesa, Jorge Jesus.
Mesmo aos 41, o rendimento ofensivo de Cristiano Ronaldo mantém patamares que superam a média de atacantes de elite bem mais jovens. De acordo com o levantamento do portal Ronaldo Stats, o craque atingiu a marca de 979 gols oficiais no encerramento de setembro de 2026. Restam, portanto, 21 tentos para que o português alcance o patamar de 1.000 gols oficiais na carreira. Veja os números dos últimos anos:
Em 155 partidas oficiais com a camisa do clube saudita Al Nassr, CR7 balançou as redes 132 vezes. O ponto alto ocorreu em maio deste ano, quando conquistou o título do Campeonato Saudita sob a batuta de ninguém menos do que Jorge Jesus, figura que ganhou o noticiário nos últimos dias.
Se no clube saudita os números serviam de escudo, na Seleção Portuguesa a realidade mudou. Pela equipe nacional, Cristiano acumulou marcas históricas— como o recorde mundial de 234 partidas e 146 gols, além de ter disputado em 2026 a sexta Copa do Mundo de sua carreira. Contudo, a lua de mel com Jorge Jesus, que assumiu a seleção em julho de 2026 prometendo uma gestão facilitada do capitão, desmoronou em 27 de setembro, durante partida válida pela UEFA Nations League contra a Noruega.
O estopim da crise ocorreu de forma pública: após iniciar no banco de reservas, Cristiano foi ordenado a realizar um longo aquecimento de aproximadamente 30 minutos na beira do gramado. Com o esgotamento das substituições regulamentares, Jorge Jesus optou por não utilizá-lo na partida. Sentindo-se desrespeitado, o camisa 7 rompeu os protocolos da concentração, abandonou o CT de forma abrupta e emitiu comunicados indicando que revelará os bastidores reais da decisão "a seu tempo".
Jorge Jesus declarou publicamente que nenhum atleta está acima das diretrizes da equipe ou tem direitos a privilégios diferenciais, ainda que tentativas tímidas de pedido de desculpas tenham ocorrido reservadamente nos bastidores para estancar a crise, segundo a imprensa portuguesa.
Em declarações recentes no Oriente Médio, o astro pontuou: "Sei que não me resta muito tempo, o fim está próximo e a prioridade é desfrutar de cada momento". Resta saber se o desfecho dessa carreira monumental se dará em clima de reconciliação com o futebol de seleções ou sob a sombra de um rompimento com a seleção.
O craque chegou à marca de 979 gols oficiais no final de setembro de 2026, faltando apenas 21 gols para atingir a meta dos 1.000 tentos.
O atacante português está com 41 anos de idade.
O jogador abandonou a concentração de Portugal após ficar aquecendo por 30 minutos sem ser utilizado por Jorge Jesus em partida contra a Noruega pela Liga das Nações.
Pelo clube saudita, o português acumula 132 gols em 155 partidas oficiais.
Ele marcou 54 gols em 2023, 43 em 2024, 41 em 2025 e 22 tentos até setembro de 2026.