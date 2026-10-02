O senador Omar Aziz (PSD) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Amazonas, em um cenário de atenção fragmentada e resultado incerto. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 2, Aziz registra 36% das intenções de voto no primeiro turno simulado, seguido pelo governador Roberto Cidade (União Brasil) e a Professora Maria do Carmo (PL), ambos com 24%.

Entre os demais nomes testados para o Palácio Rio Negro, David Almeida (Avante) marca 9% e Cabo Daciolo (Mobiliza) atinge 2%. Os candidatos Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Isael Munduruku (Rede) somam 1%. Os votos nulos e em branco representam 2%, mesma proporção dos eleitores que não souberam ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos no primeiro turno, que excluem brancos e nulos da contagem, Omar Aziz atinge 38%. Na sequência, o cenário reflete a mesma divisão, com Roberto Cidade e Professora Maria do Carmo registrando 25% cada. David Almeida fica com 9% dos válidos.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Nas simulações de segundo turno, o cenário mais acirrado ocorre entre Roberto Cidade e Omar Aziz, empatados com 45% cada, além de 6% de brancos e nulos. Outro embate no limite da margem de erro envolve Aziz, com 45%, contra 43% de Maria do Carmo.

Quando a disputa é direta entre Roberto Cidade e Maria do Carmo, o candidato do União Brasil lidera com 45% a 39% sobre a postulante do PL.

O índice de rejeição é liderado por David Almeida, em quem 48% afirmam que não votariam de jeito nenhum. Em seguida, aparecem Cabo Daciolo com 46% e Omar Aziz com 45%. A Professora Maria do Carmo apresenta 35% de rejeição, seguida de perto por Roberto Cidade, que registra 34% neste indicador.

A pesquisa também mediu o peso da máquina pública. A gestão do governador Roberto Cidade é aprovada por 47% e desaprovada por 46% dos eleitores, configurando um cenário de divisão estadual. Aqueles que consideram a atual gestão ótima ou boa somam 26%, enquanto os que a avaliam como regular são 45%, e ruim ou péssima marcam 23%.

Raio-X do eleitorado amazonense

A liderança de Omar Aziz no primeiro turno é fortemente impulsionada pelo voto feminino, estrato no qual o candidato do PSD atinge 41%, contra 30% entre os homens. Em contrapartida, a Professora Maria do Carmo tem seu melhor desempenho entre o eleitorado masculino, pontuando 30%, enquanto recua para 19% entre as mulheres.

No recorte geográfico, a disputa encontra seu maior grau de fragmentação na capital. Em Manaus, Maria do Carmo pontua 31%, Omar Aziz 30% e Roberto Cidade 20%. O favoritismo de Aziz se consolida no interior, onde o senador alcança picos de 47% na região da Madeira e Sul do Amazonas e 45% no Solimões, Alto Solimões, Purus e Juruá.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de setembro e 1.º de outubro de 2026, por meio de entrevistas padronizadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento não especificou o contratante no documento e está registrado no TSE sob o protocolo AM-07297/2026.