Brasil x Escócia: a conexão que ajudou a criar o futebol brasileiro

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira, 24, na Copa do Mundo 2026, mas a relação entre os dois países vai muito além do futebol. Uma das conexões mais importantes da história do esporte brasileiro passa justamente pela Escócia e pela família de Charles Miller, personagem conhecido como o pai do futebol no Brasil.

Embora seja frequentemente associado à Inglaterra por ter estudado e aprendido o esporte no Reino Unido, Miller também possuía origem escocesa por parte de pai. Essa herança ajudou a moldar a trajetória do homem que introduziu oficialmente o futebol em território brasileiro.

As informações foram resgatadas pela Fifa, às vésperas do confronto entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo de 2026, marcado para esta quarta-feira, 24, às 19h, horário de Brasília.

Quem foi Charles Miller?

Charles Miller nasceu em São Paulo, em 24 de novembro de 1874, e se tornou uma das figuras mais importantes da história do esporte nacional.

Após estudar na Inglaterra durante a infância e adolescência, ele retornou ao Brasil trazendo equipamentos e conhecimentos sobre um jogo que ainda era praticamente desconhecido no país.

Em 14 de abril de 1895, organizou na Várzea do Carmo, em São Paulo, a partida considerada o primeiro jogo oficial de futebol realizado em território brasileiro.

A partir dali, ajudou a difundir a modalidade e participou diretamente dos primeiros passos da organização do futebol no Brasil.

A ligação de Charles Miller com a Escócia

A relação de Miller com a Escócia começou com seu pai, John Miller. Nascido em 1844 na cidade de Fairlie, na costa oeste escocesa, ele cresceu próximo ao estuário de Firth of Clyde, uma região fortemente ligada à atividade marítima e industrial.

Na década de 1860, John Miller imigrou para o Brasil ao lado do irmão Andrew para trabalhar na São Paulo Railway, ferrovia responsável por conectar Santos ao interior paulista. Foi em São Paulo que ele se casou com Carlota Alexandrina Fox, filha de ingleses, formando uma família profundamente ligada à cultura britânica.

Charles Miller cresceu em um ambiente onde o inglês era amplamente utilizado e recebeu alfabetização no idioma dentro de casa.

A influência escocesa também fazia parte da vida familiar. Quando tinha apenas cinco anos de idade, foi retratado em uma pintura usando um kilt, traje tradicional escocês, com o tartã da família Miller. Segundo familiares, ele mantinha orgulho de suas origens britânicas e escocesas ao longo da vida.

Como Charles Miller trouxe o futebol ao Brasil

Aos nove anos, Miller foi enviado para estudar na Inglaterra. Durante o período no Reino Unido, entrou em contato com diferentes modalidades esportivas, mas foi o futebol que despertou sua maior paixão.

Ele chegou a atuar por equipes como St. Mary's e Corinthian Football Club, clube que anos depois serviria de inspiração para a criação do Corinthians paulista.

Quando voltou ao Brasil após cerca de uma década na Inglaterra, trouxe consigo duas bolas de capotão, um par de chuteiras, uma bomba de ar e um livro com as regras oficiais do esporte. Esses itens se tornariam símbolos do início do futebol brasileiro.

O primeiro jogo da história do futebol brasileiro

Em abril de 1895, Charles Miller reuniu funcionários da São Paulo Railway e trabalhadores da Companhia de Gás para disputar uma partida em São Paulo. O jogo terminou com vitória da equipe da ferrovia por 4 a 2 e entrou para a história como o marco inicial do futebol organizado no Brasil.

Nos anos seguintes, Miller também ajudaria a consolidar o esporte dentro dos clubes da elite paulistana. Atuando pelo São Paulo Athletic Club, conquistou os três primeiros Campeonatos Paulistas, entre 1902 e 1904, e foi artilheiro de duas dessas edições.

Um legado que atravessa gerações

Mais de um século depois, Charles Miller continua sendo lembrado como uma das figuras centrais da história do esporte brasileiro. Seu nome batiza a Praça Charles Miller, localizada em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, um dos locais mais simbólicos do futebol nacional.

Sua trajetória mostra que, embora o futebol tenha se transformado em uma das maiores expressões culturais do Brasil, suas origens passam também por uma história familiar que começou na Escócia e atravessou o oceano até chegar aos campos paulistas.

Foi dessa combinação de influências britânicas e identidade brasileira que nasceu o esporte que, décadas depois, ajudaria a transformar o Brasil em uma das maiores potências do futebol mundial.