'Foram dias muito difíceis. É uma doença avassaladora', diz viúva de Lito Sousa

A viúva de Lito Sousa, Mila Seidl, falou com jornalistas após o velório do influenciador e agradeceu à Força Aérea Brasileira (FAB) pela disponibilização do espaço no Campo de Marte, em São Paulo, para a cerimônia de despedida.

Segundo Mila, a escolha do local atendia a um desejo manifestado por Lito. O influenciador queria que a despedida ocorresse em um ambiente ligado à aviação, área que marcou sua trajetória profissional.

"O Lito teve oportunidade de fazer algumas declarações de vontade, e essa era delas. Ele queria uma despedida perto daquilo que ele ama, que é aviação, que são os aviões", afirmou.

Mila também lembrou a relação do marido com a Força Aérea. Antes de trabalhar por anos na United Airlines e passar por outras empresas privadas, Lito Sousa teve sua formação inicial na instituição.

Durante a entrevista, ela agradeceu aos fãs que compareceram ao velório e explicou que permaneceu afastada nos últimos dias devido aos cuidados exigidos pela doença do marido.

"Foram dias muito difíceis. Todo mundo conseguiu já pesquisar um pouco sobre a doença, mas ela não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora, que em dias todo o cenário muda", disse.

Vídeos para o filho e continuidade dos projetos

Mila contou que Lito deixou vídeos gravados para o filho, de sete anos, assistir em seus aniversários nos próximos anos.

Sócia do marido nos negócios, ela afirmou que pretende dar continuidade aos sites e cursos mantidos pelo influenciador. A questão, segundo Mila, será definir como os projetos seguirão sem a participação de Lito Sousa na produção de conteúdo.

"Esse legado não acaba", afirmou. "O que mais nos preocupa é como fazer isso sem ele como criador de conteúdo. Existem vários criadores de conteúdo, mas o que fazia o Lito ser único era o carisma dele. E isso é algo que a gente não consegue aprender, porque era dele".

Conheça a trajetória de Lito Sousa

Antes de se tornar conhecido pelos vídeos que explicam o funcionamento dos aviões, Lito Sousa construiu uma carreira na manutenção de aeronaves. Com passagens por Varig, Transbrasil e United Airlines, o mecânico e piloto levou a experiência do setor para a internet e se tornou uma das principais referências brasileiras em divulgação de conteúdo sobre aviação.

Nascido em 1967, Lito começou a trabalhar na Varig aos 19 anos. A rotina profissional envolvia manutenção, inspeções e procedimentos de segurança — atividades que, anos depois, serviriam de base para suas explicações ao público. Ao longo da carreira, também assumiu funções de supervisão e gestão.

Em um relato publicado no LinkedIn, ele contou que se tornou inspetor em menos de dois anos na Varig. Depois de passar pela Transbrasil, chegou à United Airlines, onde trabalhou durante 25 anos. Na publicação, recordou jornadas longas, trabalho de madrugada e datas comemorativas passadas no pátio dos aeroportos.

A trajetória como comunicador começou em 2004, com a criação do blog Aviões e Músicas. O espaço permitia compartilhar informações sobre o setor com pessoas que não tinham formação técnica e esclarecer dúvidas sobre o transporte aéreo.

Em 2010, o projeto chegou ao YouTube. Diante das câmeras, Lito passou a explicar assuntos como turbulência, manutenção, funcionamento das aeronaves e procedimentos de segurança. O canal ganhou projeção durante a pandemia de Covid-19 e ampliou seu público para além dos profissionais e entusiastas da aviação.

As dúvidas dos passageiros se tornaram parte central do conteúdo. Ruídos durante o voo, movimentos das asas e situações que costumam provocar ansiedade passaram a ser apresentados em linguagem acessível. Lito também se tornou fonte recorrente da imprensa para explicar acidentes e episódios envolvendo aeronaves.

Depois de décadas trabalhando com manutenção, Lito Sousa se tornou piloto em 2021. A formação foi acompanhada pela série documental Decola, Lito!, coproduzida pela MovID Films com o Aviões e Músicas, que registrou essa nova etapa de sua relação com os aviões.

No mesmo ano, recebeu do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) a homenagem Destaque SIPAER, destinada a pessoas que contribuem para a cultura aeronáutica e a segurança de voo. Em 2022, lançou o curso Sem Medo de Voar, dedicado a explicar aspectos do transporte aéreo a passageiros que sentem receio de viajar.

A atuação também se estendeu à formação profissional, com a criação da Lito Aviation Academy, e à literatura. No livro Onde Morrem os Aviões, ele reuniu experiências relacionadas à manutenção de aeronaves e às operações aéreas. Palestras e consultorias sobre segurança, qualidade e fatores humanos completaram sua trajetória para além dos hangares e das redes sociais.

O que é a doença de Creutzfeld-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, progressiva e sem cura. O quadro pode começar com demência, perda de memória e tremores e avançar para outros sinais neurológicos, com impacto simultâneo em diferentes regiões do cérebro.

A condição faz parte das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET), grupo de doenças que recebe esse nome por causa da possibilidade de transmissão e das alterações provocadas no tecido cerebral. Quando analisado, esse tecido pode apresentar um padrão semelhante ao de uma esponja.

Principais sintomas