Esporte

Fase de grupos copa 2026

Seleções classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo 2026; veja a lista atualizada

Brasil, México, Suíça e outras equipes já garantiram vaga na próxima fase do Mundial

Messi: jogador foi um dos destaques que ajudou a Argentina a se classificar

Messi: jogador foi um dos destaques que ajudou a Argentina a se classificar

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de junho de 2026 às 14h06.

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se aproxima do fim e várias seleções já garantiram presença no mata-mata do torneio. Algumas confirmaram a classificação com antecedência, enquanto outras precisaram esperar até a última rodada para assegurar a vaga na próxima fase.

Entre os destaques está o Brasil, que terminou na liderança do Grupo C após vencer a Escócia por 3 a 0. A equipe comandada por Carlo Ancelotti avançou com sete pontos e segue na busca pelo hexacampeonato.

Além da Seleção Brasileira, outras potências tradicionais do futebol mundial também já carimbaram seus passaportes para a fase eliminatória, enquanto algumas seleções surpreenderam e seguem vivas na disputa pelo título.

Brasil, México e Suíça avançam como líderes

O Brasil confirmou o primeiro lugar do Grupo C ao superar a Escócia na rodada final. Com duas vitórias e um empate, a Seleção encerrou a primeira fase invicta e garantiu uma posição favorável no chaveamento.

Quem também chamou atenção foi o México. Os mexicanos fecharam uma campanha perfeita ao vencer a República Tcheca por 3 a 0, alcançando três vitórias em três partidas e sem sofrer gols durante toda a fase de grupos.

A Suíça foi outra seleção que assegurou a liderança de sua chave. Os suíços derrotaram o Canadá por 2 a 1 na última rodada e terminaram no topo do Grupo B.

Por fim, Argentina e Alemanha também se classificaram em primeiro, enquanto Noruega, França e Colômbia buscam definir o posicionamento na chave, embora já estejam garantidos no mata-mata.

Marrocos e Canadá também seguem vivos

O Marrocos confirmou a classificação ao derrotar o Haiti por 4 a 2. Os africanos terminaram empatados em pontos com o Brasil, mas ficaram na segunda colocação pelos critérios de desempate.

Já o Canadá, um dos países-sede do torneio, também avançou para o mata-mata. Apesar da derrota para a Suíça na rodada decisiva, a equipe garantiu a vaga na segunda posição e agora se prepara para enfrentar a África do Sul na próxima fase.

África do Sul faz história

Uma das grandes histórias desta Copa do Mundo é a campanha da África do Sul. A seleção africana venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e garantiu presença na fase eliminatória pela primeira vez em sua história.

O feito representa um marco importante para o futebol sul-africano e transforma a equipe em uma das surpresas positivas da competição até aqui.

Quem já está classificado?

Até o momento, as seleções garantidas no mata-mata são:

  • México (líder do Grupo A)
  • África do Sul (2º do Grupo A)
  • Estados Unidos (líder do Grupo D)
  • Alemanha (líder do Grupo E)
  • França (Grupo I)
  • Noruega (Grupo I)
  • Argentina (líder do Grupo J)
  • Colômbia (Grupo K)
  • Suíça (líder do Grupo B)
  • Canadá (2º do Grupo B)
  • Brasil (líder do Grupo C)
  • Marrocos (2º do Grupo C)
  • Bósnia (um dos melhores 3º colocados)

Apesar de várias classificações já definidas, a Copa do Mundo ainda tem grupos completamente abertos. Equipes como Holanda, Japão e Suécia seguem disputando posições importantes que definirão os confrontos da fase eliminatória.

Com o encerramento da fase de grupos nos próximos dias, o cenário do mata-mata ficará completo e os torcedores finalmente conhecerão o caminho das principais seleções rumo à final marcada para 19 de julho.

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