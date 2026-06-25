Seleções classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo 2026; veja a lista atualizada

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se aproxima do fim e várias seleções já garantiram presença no mata-mata do torneio. Algumas confirmaram a classificação com antecedência, enquanto outras precisaram esperar até a última rodada para assegurar a vaga na próxima fase.

Entre os destaques está o Brasil, que terminou na liderança do Grupo C após vencer a Escócia por 3 a 0. A equipe comandada por Carlo Ancelotti avançou com sete pontos e segue na busca pelo hexacampeonato.

Além da Seleção Brasileira, outras potências tradicionais do futebol mundial também já carimbaram seus passaportes para a fase eliminatória, enquanto algumas seleções surpreenderam e seguem vivas na disputa pelo título.

Brasil, México e Suíça avançam como líderes

O Brasil confirmou o primeiro lugar do Grupo C ao superar a Escócia na rodada final. Com duas vitórias e um empate, a Seleção encerrou a primeira fase invicta e garantiu uma posição favorável no chaveamento.

Quem também chamou atenção foi o México. Os mexicanos fecharam uma campanha perfeita ao vencer a República Tcheca por 3 a 0, alcançando três vitórias em três partidas e sem sofrer gols durante toda a fase de grupos.

A Suíça foi outra seleção que assegurou a liderança de sua chave. Os suíços derrotaram o Canadá por 2 a 1 na última rodada e terminaram no topo do Grupo B.

Por fim, Argentina e Alemanha também se classificaram em primeiro, enquanto Noruega, França e Colômbia buscam definir o posicionamento na chave, embora já estejam garantidos no mata-mata.

Marrocos e Canadá também seguem vivos

O Marrocos confirmou a classificação ao derrotar o Haiti por 4 a 2. Os africanos terminaram empatados em pontos com o Brasil, mas ficaram na segunda colocação pelos critérios de desempate.

Já o Canadá, um dos países-sede do torneio, também avançou para o mata-mata. Apesar da derrota para a Suíça na rodada decisiva, a equipe garantiu a vaga na segunda posição e agora se prepara para enfrentar a África do Sul na próxima fase.

África do Sul faz história

Uma das grandes histórias desta Copa do Mundo é a campanha da África do Sul. A seleção africana venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e garantiu presença na fase eliminatória pela primeira vez em sua história.

O feito representa um marco importante para o futebol sul-africano e transforma a equipe em uma das surpresas positivas da competição até aqui.

Quem já está classificado?

Até o momento, as seleções garantidas no mata-mata são:

México (líder do Grupo A)

África do Sul (2º do Grupo A)

Estados Unidos (líder do Grupo D)

Alemanha (líder do Grupo E)

França (Grupo I)

Noruega (Grupo I)

Argentina (líder do Grupo J)

Colômbia (Grupo K)

Suíça (líder do Grupo B)

Canadá (2º do Grupo B)

Brasil (líder do Grupo C)

Marrocos (2º do Grupo C)

Bósnia (um dos melhores 3º colocados)

Apesar de várias classificações já definidas, a Copa do Mundo ainda tem grupos completamente abertos. Equipes como Holanda, Japão e Suécia seguem disputando posições importantes que definirão os confrontos da fase eliminatória.

Com o encerramento da fase de grupos nos próximos dias, o cenário do mata-mata ficará completo e os torcedores finalmente conhecerão o caminho das principais seleções rumo à final marcada para 19 de julho.