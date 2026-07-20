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Fase de grupos copa 2026

Pep Guardiola é sondado para comandar a seleção da Itália

Encontro em Barcelona avaliou a possibilidade de Guardiola assumir a Azzurra, mas cenário é considerado difícil

Pep Guardiola: treinador foi sondado pela Federação Italiana para assumir o comando da seleção da Itália. (Glyn KIRK / AFP)

Pep Guardiola: treinador foi sondado pela Federação Italiana para assumir o comando da seleção da Itália. (Glyn KIRK / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 12h00.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) iniciou conversas com Pep Guardiola para avaliar a possibilidade de o treinador espanhol assumir o comando da seleção da Itália. A sondagem ocorreu durante uma reunião realizada neste fim de semana, em Barcelona, entre Guardiola, o diretor técnico da entidade, Paolo Maldini, e o assessor Leonardo.

Segundo a EFE, o encontro teve como objetivo medir o interesse do ex-técnico de Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona em liderar a reconstrução da equipe nacional italiana.

Apesar da aproximação, a contratação é considerada difícil. De acordo com a imprensa italiana, Guardiola manifestou o desejo de fazer uma pausa na carreira para dedicar mais tempo à família, o que reduz as chances de um acordo neste momento.

Maldini lidera busca por novo treinador

O presidente da FIGC, Giovanni Malagò, confirmou que Paolo Maldini e Leonardo estão à frente das negociações para definir o próximo comandante da Azzurra.

Maldini assumiu recentemente a coordenação da área técnica da federação e também passou a presidir o Club Italia, órgão responsável por integrar e coordenar as atividades das seleções nacionais, incluindo as categorias de base.

Segundo a EFE, o ex-zagueiro do Milan aceitou o convite para participar da reestruturação da seleção após um período de reflexão sobre o projeto apresentado pela federação.

Pirlo e Mancini seguem entre os favoritos

Enquanto a possibilidade de contar com Guardiola perde força, a disputa pelo comando da seleção italiana continua aberta.

Andrea Pirlo e Roberto Mancini aparecem entre os principais candidatos para assumir o cargo, embora a federação mantenha outras opções em análise e não descarte novos nomes durante o processo de escolha.

*Com EFE 

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