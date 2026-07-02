Torcedores da Inglaterra provocam Brasil e demonstram confiança em possível duelo na Copa

A classificação da Inglaterra para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 aumentou a confiança da torcida. Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, torcedores ingleses já projetavam um possível encontro com o Brasil nas quartas de final.

Para que o confronto aconteça, no entanto, as duas seleções ainda precisam avançar nas oitavas. O Brasil enfrenta a Noruega, enquanto a Inglaterra encara o México. Caso confirmado, o duelo deve ocorrer no dia 11 de julho, em Miami.

Em entrevistas concedidas após a partida, diversos torcedores ingleses afirmaram acreditar que a equipe comandada por Thomas Tuchel chega em vantagem caso enfrente a Seleção Brasileira.

Entre as opiniões, predominou a confiança no elenco inglês e na qualidade do ataque liderado por Harry Kane, um dos principais artilheiros da Copa do Mundo até aqui.

Ataque brasileiro vira alvo de provocações

As provocações também fizeram parte das conversas entre os torcedores. Um dos ingleses, em entrevista à 'ESPN', ironizou o setor ofensivo do Brasil ao citar Igor Thiago, atacante que atua no Brentford, antes de exaltar o principal nome da seleção inglesa.

"O atacante de vocês joga no Brentford. Nós temos Harry Kane."

A declaração faz referência ao camisa 9 da Inglaterra, que vive grande fase no Mundial e foi decisivo na vitória sobre a República Democrática do Congo ao marcar os dois gols da virada.

Brasil e Inglaterra ainda precisam confirmar vaga

Apesar da expectativa criada pelos torcedores, o possível clássico ainda depende dos resultados das oitavas de final.

O Brasil encara a Noruega em busca da classificação no próximo domingo, 5, às 17h, de Brasília, enquanto a Inglaterra enfrenta o México, no mesmo dia, às 21h, de Brasília. Caso ambas avancem, as seleções medirão forças nas quartas de final da Copa do Mundo, em um dos confrontos mais aguardados do torneio.