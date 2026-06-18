Copa do Mundo: Harry Kane se aproxima de Pelé no ranking de maiores artilheiros

Harry Kane: atleta foi um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo (Paul Ellis/AFP)
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Publicado em 18 de junho de 2026 às 11h31.
Harry Kane precisou de apenas uma partida para alcançar mais uma marca histórica em Copas do Mundo. Autor de dois gols na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia, nesta quarta-feira, 17, o atacante chegou a 10 gols em Mundiais e entrou para o grupo dos dez maiores artilheiros da história da competição.
Com o desempenho na estreia, Kane igualou Gary Lineker como maior goleador inglês em Copas do Mundo. Os dois agora dividem o posto com 10 gols marcados.
A marca também aproxima o camisa 9 de nomes históricos do futebol mundial. À sua frente aparecem Sándor Kocsis, da Hungria, e Jürgen Klinsmann, da Alemanha, ambos com 11 gols. Logo depois está Pelé, que marcou 12 vezes em Copas do Mundo.
Aos 32 anos, Kane disputa sua terceira Copa do Mundo e ainda terá pelo menos mais duas partidas na fase de grupos para aumentar seus números. Caso a Inglaterra avance ao mata-mata, como é esperado após a vitória sobre seu principal rival no Grupo L, o atacante terá novas oportunidades para subir no ranking.
Entre os jogadores que estão acima do inglês na lista histórica, apenas Lionel Messi e Kylian Mbappé seguem em atividade nesta Copa. O argentino soma 16 gols e divide a liderança histórica com Miroslav Klose, enquanto o francês aparece com 14.
A vitória sobre a Croácia colocou os ingleses em posição confortável na chave. A equipe volta a campo diante de Gana, no dia 23 de junho, em Boston, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Panamá, no dia 27, em Nova Jersey.
Se mantiver o ritmo da estreia, Kane tem tudo para deixar a Copa de 2026 ainda mais próximo dos maiores artilheiros da história do torneio.
16 gols: Klose (Alemanha) e Messi (Argentina)
15 gols: Ronaldo (Brasil)
14 gols: Gerd Müller (Alemanha) e Mbappé (França)
13 gols: Just Fontaine (França)
12 gols: Pelé (Brasil)
11 gols: Sándor Kocsis (Hungria) e Jürgen Klinsmann (Alemanha)
10 gols: Harry Kane e Gary Lineker (Inglaterra), Thomas Müller e Helmut Rahn (Alemanha), Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Peru) e Grzegorz Lato (Polônia)
9 gols: Ademir Menezes, Vavá e Jairzinho (Brasil), Eusébio (Portugal), Christian Vieri, Paolo Rossi e Roberto Baggio (Itália), David Villa (Espanha), Karl-Heinz Rummenigge e Uwe Seeler (Alemanha)
8 gols: Guillermo Stábile e Diego Maradona (Argentina), Leônidas da Silva, Neymar e Rivaldo (Brasil), Óscar Míguez (Uruguai), Rudi Völler (Alemanha) e Cristiano Ronaldo (Portugal)
7 gols: Oldřich Nejedlý (Checoslováquia), Lajos Tichy (Hungria), Careca (Brasil), Johnny Rep (Holanda), Andrzej Szarmach (Polônia), Hans Schäfer (Alemanha) e Luis Suárez (Uruguai)