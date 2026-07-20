A habilidade que empresas já esperam dos profissionais pode ser aprendida por R$ 37

Durante muitos anos, a inteligência artificial esteve concentrada em equipes de tecnologia e projetos altamente especializados. Esse cenário mudou. Ferramentas de IA generativa passaram a fazer parte da rotina de profissionais de diferentes áreas, alterando as competências que empresas passaram a valorizar.

Hoje, atividades como produzir apresentações, analisar grandes volumes de dados, resumir documentos, automatizar tarefas repetitivas e apoiar a tomada de decisão já podem ser realizadas com o auxílio da inteligência artificial. Em vez de substituir profissionais, essas ferramentas vêm sendo incorporadas ao trabalho para aumentar produtividade, reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais e apoiar decisões baseadas em informações.

Começar a aprender IA não exige conhecimentos técnicos nem um grande investimento. O Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, da EXAME e Saint Paul, reúne aplicações práticas da tecnologia para diferentes áreas e está disponível por R$ 37.

IA deixou de ser um conhecimento exclusivo da área de tecnologia

O uso da inteligência artificial não depende, necessariamente, de conhecimentos em programação. Plataformas como ChatGPT, Gemini e Claude utilizam linguagem natural, permitindo que profissionais de áreas como administração, marketing, recursos humanos, vendas, jurídico e finanças utilizem seus recursos para resolver problemas do dia a dia.

Na prática, isso significa que compreender os fundamentos da IA e saber fazer boas solicitações às ferramentas passou a ser uma habilidade útil em diferentes funções. Em um mercado em rápida transformação, acompanhar essa evolução pode ampliar as possibilidades de atuação profissional.

Quer entender como aplicar IA na prática? O Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, realizado por EXAME e Saint Paul, reúne os principais conceitos, ferramentas e aplicações da tecnologia em um treinamento introdutório disponível por R$ 37.

Como começar a desenvolver essa competência

Embora existam cursos avançados voltados para programação e desenvolvimento de modelos de IA, muitos profissionais precisam primeiro compreender como utilizar a tecnologia no contexto dos negócios.

O treinamento da EXAME e da Saint Paul foi desenvolvido com esse objetivo. O conteúdo aborda os principais conceitos da inteligência artificial, apresenta ferramentas utilizadas pelo mercado e mostra exemplos de aplicação em diferentes áreas das empresas, sem exigir conhecimentos técnicos prévios. A proposta é oferecer uma visão prática sobre como a IA pode apoiar processos, aumentar a produtividade e contribuir para decisões mais eficientes.

Um primeiro passo para acompanhar as mudanças do mercado

A expansão da inteligência artificial está transformando a forma como empresas operam e como profissionais executam suas atividades. Independentemente da área de atuação, compreender os conceitos básicos da tecnologia e saber utilizá-la no cotidiano tende a se tornar uma competência cada vez mais presente nas organizações.

Para quem deseja dar os primeiros passos nesse tema, o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, da EXAME e Saint Paul, oferece acesso ao conteúdo por R$ 37, reunindo uma introdução prática às principais aplicações da IA no ambiente corporativo.

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