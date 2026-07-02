Atacante do Uzbequistão supera Messi e Vini Jr e leva prêmio de gol mais bonito da Copa até agora

O Uzbequistão pode ter encerrado sua participação logo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas deixou o torneio com um motivo especial para comemorar. O atacante Eldor Shomurodov teve seu gol eleito o mais bonito da primeira fase da competição, superando lances de estrelas como Lionel Messi, Vini Jr e Kylian Mbappé.

Capitão da seleção uzbeque, Shomurodov marcou o golaço na derrota por 3 a 1 para a República Democrática do Congo. O atacante recebeu passe pela esquerda da grande área e, quase sem ângulo, surpreendeu o goleiro Lionel Mpasi ao tocar por cobertura para abrir o placar do confronto.

Ao todo, Shomurodov recebeu 36% dos votos e terminou na primeira colocação. O haitiano Wilson Isidor ficou em segundo lugar, com 26,5%, enquanto o bósnio Kerim Alajbegovic completou o pódio, com 24,9%.

🏅🇺🇿 Futbolcumuz Eldor Shomurodov’un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası’nda grup aşamasının en iyi golü seçildi. 👏🏻 pic.twitter.com/HNryaWgkJX — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) July 1, 2026

A disputa pelo prêmio reuniu alguns dos principais jogadores da Copa do Mundo. Lionel Messi concorreu com o primeiro dos três gols marcados na vitória da Argentina sobre a Argélia, na estreia da competição.

Vini Jr também apareceu entre os finalistas graças ao belo gol anotado no empate do Brasil contra o Marrocos, enquanto Kylian Mbappé entrou na votação pelo lance que fechou a vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal.

Capitão e referência do Uzbequistão

Aos 31 anos, Eldor Shomurodov é um dos principais nomes do futebol do Uzbequistão. Capitão da seleção nacional, ele construiu sua carreira no futebol europeu.

Após defender Mash'al e Bunyodkor, em seu país natal, o atacante se transferiu para o Rostov, da Rússia. Em seguida, chegou ao futebol italiano, onde atuou por Genoa e Roma, além de passagens por empréstimo por Spezia e Cagliari.

Na temporada 2025/26, acertou sua transferência para o Basaksehi, da Turquia, onde anotou 23 gols, em 44 jogos, às vésperas da Copa do Mundo de 2026.