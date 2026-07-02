Esporte

Fase de grupos copa 2026

Atacante do Uzbequistão supera Messi e Vini Jr e leva prêmio de gol mais bonito da Copa até agora

Eldor Shomurodov conquistou a premiação com o golaço marcado contra a RD Congo na última rodada do Grupo K

Eldor Shomurodov: o atacante marcou o golaço contra a RD Congo (Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Eldor Shomurodov: o atacante marcou o golaço contra a RD Congo (Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 2 de julho de 2026 às 14h59.

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O Uzbequistão pode ter encerrado sua participação logo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas deixou o torneio com um motivo especial para comemorar. O atacante Eldor Shomurodov teve seu gol eleito o mais bonito da primeira fase da competição, superando lances de estrelas como Lionel Messi, Vini Jr e Kylian Mbappé.

Capitão da seleção uzbeque, Shomurodov marcou o golaço na derrota por 3 a 1 para a República Democrática do Congo. O atacante recebeu passe pela esquerda da grande área e, quase sem ângulo, surpreendeu o goleiro Lionel Mpasi ao tocar por cobertura para abrir o placar do confronto.

Ao todo, Shomurodov recebeu 36% dos votos e terminou na primeira colocação. O haitiano Wilson Isidor ficou em segundo lugar, com 26,5%, enquanto o bósnio Kerim Alajbegovic completou o pódio, com 24,9%.

 

A disputa pelo prêmio reuniu alguns dos principais jogadores da Copa do Mundo. Lionel Messi concorreu com o primeiro dos três gols marcados na vitória da Argentina sobre a Argélia, na estreia da competição.

Vini Jr também apareceu entre os finalistas graças ao belo gol anotado no empate do Brasil contra o Marrocos, enquanto Kylian Mbappé entrou na votação pelo lance que fechou a vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal.

Capitão e referência do Uzbequistão

Aos 31 anos, Eldor Shomurodov é um dos principais nomes do futebol do Uzbequistão. Capitão da seleção nacional, ele construiu sua carreira no futebol europeu.

Após defender Mash'al e Bunyodkor, em seu país natal, o atacante se transferiu para o Rostov, da Rússia. Em seguida, chegou ao futebol italiano, onde atuou por Genoa e Roma, além de passagens por empréstimo por Spezia e Cagliari.

Na temporada 2025/26, acertou sua transferência para o Basaksehi, da Turquia, onde anotou 23 gols, em 44 jogos, às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

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