Quanto vale ser campeão da Copa do Mundo? Espanha pagará R$ 4,4 milhões por atleta

Ganhar a Copa do Mundo vale muito mais do que levantar a taça. Após a vitória sobre a Argentina na final, cada um dos 26 jogadores da seleção da Espanha receberá um prêmio de 756 mil euros, cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual, segundo o jornal As, da Espanha. O bônus transforma o bicampeonato mundial em uma das maiores recompensas financeiras já distribuídas ao elenco de uma seleção campeã.

Como será dividida a premiação?

O pagamento faz parte de um acordo firmado entre os atletas e a Federação Espanhola de Futebol antes do início do Mundial. A entidade receberá aproximadamente 44 milhões de euros pelo título conquistado e destinou 45% desse valor aos jogadores.

A divisão contempla todos os 26 atletas convocados para a campanha do título. Na prática, cada integrante do elenco receberá a mesma quantia, independentemente do número de minutos disputados durante o torneio.

Premiação recorde da Copa

A Copa do Mundo de 2026 marcou um novo patamar financeiro para a competição. A Fifa distribuiu US$ 727 milhões em premiações às 48 seleções participantes, enquanto a campeã ficou com US$ 50 milhões, o maior prêmio da história do torneio.

A Espanha conquistou seu segundo título mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. Além da premiação da Fifa, a campanha fortalece o valor comercial da seleção espanhola, que disputou o Mundial com o apoio de 35 patrocinadores. Ainda segundo o jornal As, esse cenário abre espaço para novos ganhos com campanhas publicitárias envolvendo os atletas.

Os 756 mil euros representam apenas parte do retorno financeiro para os campeões. Patrocínios, ações publicitárias e acordos comerciais ligados à conquista tendem a ampliar os ganhos individuais dos jogadores ao longo dos próximos meses.

Como foi a conquista da Espanha

Espanha e Argentina empataram por 0 a 0 no tempo regulamentar, em um duelo de forte marcação e poucas oportunidades claras. A seleção espanhola controlou a posse de bola e pressionou durante a maior parte da partida, enquanto os argentinos apostaram na solidez defensiva para levar a decisão à prorrogação.

O cenário mudou nos acréscimos do segundo tempo, quando Enzo Fernández foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um jogador a mais, a Espanha aumentou a pressão e encontrou o gol decisivo aos 106 minutos. Nico Williams desviou de cabeça um cruzamento de Pedro Porro, e Ferran Torres apareceu para finalizar de primeira, sem chances para Emiliano Martínez.

A vantagem foi suficiente para confirmar a vitória por 1 a 0 e o segundo título mundial da história da seleção espanhola. A campanha terminou de forma invicta e consolidou uma equipe que dominou a maior parte da fase eliminatória, eliminando Portugal, Bélgica e França antes de superar a campeã de 2022, a Argentina, na decisão.