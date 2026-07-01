Quando é o jogo do Brasil contra a Noruega?

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo, que acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos, será disputado às 17h (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira garantiu a vaga no mata-mata após vencer o Japão por 2 a 1. Já a Noruega avançou ao eliminar a Costa do Marfim por 2 a 1 e chega embalada por uma campanha consistente no Mundial.

Que horas é o jogo Brasil x Noruega?

Brasil e Noruega se enfrentam às 17h, no horário de Brasília, do domingo, 5.

Quando é o jogo Brasil x Noruega?

A partida será disputada no domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Onde será Brasil x Noruega?

O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde assistir Brasil x Noruega ao vivo?

Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV, SBT e Globoplay.

Como a Noruega chegou às oitavas?

Liderada por Erling Haaland, a seleção norueguesa chega às oitavas com três vitórias e uma derrota na Copa do Mundo.

Na fase de grupos, a equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, garantindo a classificação antecipada. Na última rodada, com o time reserva, foi derrotada pela França por 4 a 1 e terminou na segunda colocação do Grupo I.

Nos 16 avos de final, a Noruega eliminou a Costa do Marfim ao vencer por 2 a 1.

Brasil já venceu a Noruega?

Não. Em quatro confrontos disputados entre as seleções, o Brasil nunca derrotou a Noruega.

Os europeus somam duas vitórias e houve outros dois empates.

Qual é o retrospecto de Brasil x Noruega?

O histórico do confronto é favorável aos noruegueses.

Jogos: 4

4 Vitórias da Noruega: 2

2 Empates: 2

2 Vitórias do Brasil: 0

0 Gols da Noruega: 8

8 Gols do Brasil: 5

Brasil e Noruega já se enfrentaram em Copas?

Sim. O único encontro em Copas do Mundo aconteceu na edição de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos.

Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final, quando foi derrotado pela França por 3 a 0.