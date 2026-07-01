Quando é o jogo do Brasil contra a Noruega?

Casemiro: jogador fez um dos gols contra o Japão (Paul ELLIS / AFP)
Repórter
Publicado em 1 de julho de 2026 às 13h23.
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo, que acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos, será disputado às 17h (horário de Brasília).
A Seleção Brasileira garantiu a vaga no mata-mata após vencer o Japão por 2 a 1. Já a Noruega avançou ao eliminar a Costa do Marfim por 2 a 1 e chega embalada por uma campanha consistente no Mundial.
Brasil e Noruega se enfrentam às 17h, no horário de Brasília, do domingo, 5.
A partida será disputada no domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV, SBT e Globoplay.
Liderada por Erling Haaland, a seleção norueguesa chega às oitavas com três vitórias e uma derrota na Copa do Mundo.
Na fase de grupos, a equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, garantindo a classificação antecipada. Na última rodada, com o time reserva, foi derrotada pela França por 4 a 1 e terminou na segunda colocação do Grupo I.
Nos 16 avos de final, a Noruega eliminou a Costa do Marfim ao vencer por 2 a 1.
Não. Em quatro confrontos disputados entre as seleções, o Brasil nunca derrotou a Noruega.
Os europeus somam duas vitórias e houve outros dois empates.
O histórico do confronto é favorável aos noruegueses.
Sim. O único encontro em Copas do Mundo aconteceu na edição de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos.
Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final, quando foi derrotado pela França por 3 a 0.