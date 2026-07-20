Cineasta baiano Ricardo Spencer morre aos 49 anos em São Paulo

O diretor e roteirista Ricardo Spencer morreu nesta segunda-feira, 20, em São Paulo, aos 49 anos. A informação foi confirmada por um familiar ao portal G1. A causa da morte não foi divulgada.

Natural da Bahia, Spencer havia se mudado recentemente do Rio de Janeiro para a capital paulista. O cineasta se preparava para iniciar as filmagens de uma nova série destinada a uma plataforma de streaming, serviço de distribuição de conteúdo pela internet.

Até a última atualização da reportagem, não havia informações divulgadas sobre o velório e o sepultamento.

Nos últimos dez anos, Spencer fez parte da equipe de direção da TV Globo. Nesse período, trabalhou em produções como "Mister Brau", "Shippados", "Segunda Chamada", "Todas as Mulheres do Mundo", "Amor e Sorte", "Cine Holliúdy" e "Vermelho Sangue". Também integrou a direção da novela "Segundo Sol", cuja trama foi ambientada na Bahia.

A série "Segunda Chamada", um dos projetos dirigidos por Spencer, recebeu o prêmio de melhor série do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2020, e uma indicação ao International Emmy Awards , premiação internacional voltada a produções televisivas realizadas fora dos Estados Unidos, em 2021.

Ricardo Spencer dirigiu videoclipes antes de trabalhar com dramaturgia

Antes de atuar na direção de produções de dramaturgia para a televisão, Ricardo Spencer trabalhou com videoclipes. Ao longo dessa fase da carreira, dirigiu trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros.

Entre os nomes com os quais trabalhou estão Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Johnny Hooker, Liniker, Cachorro Grande e Vanguart. Spencer também dirigiu projetos relacionados à cantora norueguesa Aurora e à banda norte-americana Sebadoh. Seus trabalhos receberam premiações da MTV e do Multishow.

Formado em Artes, Spencer se especializou em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos. A formação antecedeu sua trajetória profissional como diretor e roteirista.

O contato com as artes começou ainda na infância. Spencer era neto da atriz e diretora Nilda Spencer, nome ligado ao teatro baiano. Durante visitas a videolocadoras quando criança, passou a ter contato com filmes e desenvolveu interesse pela linguagem audiovisual.