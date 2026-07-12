Esporte

Fase de grupos copa 2026

Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja o calendário das semifinais

França, Espanha, Inglaterra e Argentina seguem na disputa pelo título

Mbappé, da França: seleção francesa vai enfrentar a Espanha na semifinal (FRANCK FIFE / AFP)

Mbappé, da França: seleção francesa vai enfrentar a Espanha na semifinal (FRANCK FIFE / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de julho de 2026 às 09h39.

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A Copa do Mundo de 2026 não terá partidas neste domingo, 12. Após a conclusão das quartas de final, o torneio faz uma pausa de dois dias antes do início das semifinais.

Restam quatro seleções na disputa pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Pela primeira vez, os quatro primeiros colocados do ranking da Fifa chegaram juntos a essa fase do Mundial.

Tem jogo da Copa do Mundo hoje?

Nenhuma partida da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 12.

França x Espanha

O próximo jogo do torneio será disputado na terça-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), entre França e Espanha.

Os franceses garantiram a classificação ao eliminar Marrocos, enquanto os espanhóis derrotaram a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final.

As duas seleções chegaram ao Mundial entre as principais candidatas ao título e fizeram campanhas consistentes até a semifinal. A partida será realizada em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.

Inglaterra x Argentina

A segunda semifinal colocará frente a frente Inglaterra e Argentina na quarta-feira, 15.

A Inglaterra precisou da prorrogação para derrotar a Noruega por 2 a 1, depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A Argentina também avançou em um confronto decidido no tempo extra. A atual campeã mundial venceu a Suíça por 3 a 1 e manteve viva a busca pelo quarto título.

Calendário das semifinais da Copa do Mundo

Terça-feira, 14

  • 16h — França x Espanha

Quarta-feira, 15

  • 16h — Inglaterra x Argentina

Quando serão a disputa do terceiro lugar e a final?

As seleções derrotadas nas semifinais disputam o terceiro lugar no sábado, 18, às 18h.

A final da Copa do Mundo será realizada no domingo, 19, às 16h, entre os vencedores dos dois confrontos.

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