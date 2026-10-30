GP do México: veja que horas e onde assistir aos Treinos Livres da Fórmula 1 hoje

Em sua segunda semana seguida de corrida, a Fórmula 1 segue para o México neste fim de semana para o Grande Prêmio do México. As atividades em pista começam nesta sexta-feira, 30, com duas sessões de Treino Livre.

No sábado, 31, o grid oficial para o GP do México é definido pela classificação, enquanto a corrida oficial começa às 17 horas de domingo, 1º de novembro. No final de semana seguinte, a categoria segue para a etapa em Interlagos, São Paulo.

Como será a programação da Fórmula 1 no México?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começam nesta sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A disputa pelo título pode se encerrar na Cidade do México. Depois de ficar perto de garantir a conquista nos Estados Unidos, Kimi Antonelli, da Mercedes, tem três cenários possíveis para se tornar campeão mundial já na próxima etapa.

O piloto italiano será campeão independentemente dos resultados dos rivais se terminar entre o primeiro e o nono lugar. Caso chegue em 10º, precisará que seu companheiro de equipe, George Russell, não vença a corrida.

Se Antonelli terminar em 11º lugar ou pior, ou abandonar a prova, só poderá conquistar o título se Russell e Lewis Hamilton (Ferrari) não vencerem a etapa mexicana.

Que horas começa o Treino Livre da Fórmula 1 no México?

A sessão de Treino Livre 1 da Fórmula no México está marcada para as 15h30, no horário de Brasília, enquanto a sessão de TL2 deve começar às 19h.

O Grande Prêmio do México também terá uma sessão de Treino Livre no sábado, 31 de outubro, às 14h30.

Onde assistir ao GP do México?

Todas as sessões de Treino Livre do Grande Prêmio do México poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.

Confira a programação completa do GP do México:

Sexta-feira, 30 de outubro

Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)

- 15h30 (de Brasília) Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

Sábado, 31 de outubro

Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 1 de novembro