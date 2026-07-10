Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Bélgica: veja horário e onde assistir ao jogo das quartas da Copa do Mundo hoje

A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos

Lamine Yamal: atacante é estrela do time da Espanha (Paul ELLIS / AFP)

Lamine Yamal: atacante é estrela do time da Espanha (Paul ELLIS / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 13h24.

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As seleções da Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O confronto também marca o reencontro de um dos capítulos mais marcantes da história da seleção espanhola.

Em 1986, a Bélgica eliminou a Espanha nos pênaltis justamente nas quartas de final, resultado que reforçou a chamada "Maldição das Quartas", estigma que acompanhou a Fúria até a conquista do título mundial, em 2010.

Quando é o jogo entre Espanha e Bélgica?

A partida está marcada para sexta-feira, 10, às 16h.

Onde assistir Espanha x Bélgica?

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge TV, Globoplay e CazéTV.

Retrospecto entre Espanha e Bélgica em Copas

Espanha e Bélgica já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, com uma vitória para cada lado.

O primeiro duelo aconteceu nas quartas de final de 1986. Após empate por 1 a 1, os belgas venceram a disputa por pênaltis por 5 a 4 e avançaram às semifinais.

As seleções voltaram a se enfrentar na fase de grupos da Copa de 1990. Na ocasião, a Espanha venceu por 2 a 1, resultado que garantiu a liderança do Grupo E.

Prováveis escalações

Espanha

Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.

Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere e Trossard

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