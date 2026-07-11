Noruega x Inglaterra terá arbitro francês: conheça Clément Turpin

A Fifa escalou o francês Clément Turpin como árbitro principal do jogo de Noruega x Inglaterra, duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Considerado um dos árbitros mais experientes do futebol europeu, o juiz acumula participações em grandes competições internacionais e já esteve à frente de finais de campeonatos europeus.

Além disso, Turpin participa de sua terceira Copa do Mundo como árbitro.

Reconhecido pela longa trajetória no cenário internacional, Turpin dirigiu a final da Liga Europa de 2021 e a decisão da Champions League de 2022. O árbitro também comandou o empate sem gols entre Inglaterra e Eslovênia na Eurocopa de 2024, consolidando sua presença em jogos de alto nível organizados pela Uefa.

Apesar do prestígio, o francês também carrega um episódio marcante envolvendo o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Em 2023, durante o confronto entre Bayern de Munique e Manchester City pelas quartas de final da Champions League, Turpin expulsou o treinador alemão após aplicar dois cartões amarelos por reclamação.

Na ocasião, Tuchel criticou duramente a atuação da arbitragem e classificou o desempenho de Clément Turpin como "nível E"

Atuação de Clément Turpin como árbitro na Copa de 2026

Antes de ser escalado para Noruega x Inglaterra, o árbitro francês Clément Turpin comandou apitou três jogos do Mundial deste ano.

Paraguai e Austrália e o triunfo da Colômbia por 1 a 0 sobre Gana. Um deles foi vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia , na fase de grupos; o empate sem gols entree o triunfo da Colômbia por 1 a 0 sobre Gana.

A partida de hoje entre as seleções europeias marca sua quarta arbitragem no torneio.