Messi confirmado: veja as escalações de Argentina e Suíça pelas quartas da Copa

Argentina: a atual campeã do mundo garantiu vaga nas quartas após virar o jogo contra o Egito. (Thomas COEX/AFP)
Repórter de Mercados
Publicado em 11 de julho de 2026 às 21h55.
Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11, pela vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
A partida será às 22h, no horário de Brasília, no Arrowhead Stadium em Kansas City, nos Estados Unidos.
O técnico Lionel Scaloni optou por repetir a formação ofensiva que deu resultado na classificação anterior, mantendo a confiança na dupla formada por Lionel Messi e Julián Álvarez.
* Emiliano Martínez
* Nahuel Molina
* Cristian Romero
* Lisandro Martínez
* Nicolás Tagliafico
* Leandro Paredes
* Enzo Fernández
* Alexis Mac Allister
* Rodrigo De Paul
* Lionel Messi
* Julián Álvarez
Já a Suíça chega para o confronto sem o atacante Johan Manzambi. Considerado uma das revelações da Copa do Mundo 2026, o jogador sofreu uma lesão antes das oitavas de final e também não terá condições de atuar nas quartas.
O time aposta na base que eliminou a Colômbia nos pênaltis. A equipe mantém sua espinha dorsal, sustentada pela liderança de Granit Xhaka no meio-campo e pela solidez defensiva comandada por Manuel Akanji.
* Gregor Kobel
* Denis Zakaria
* Nico Elvedi
* Manuel Akanji
* Ricardo Rodríguez
* Remo Freuler
* Granit Xhaka
* Dan Ndoye
* Ardon Jashari
* Fabian Rieder
* Breel Embolo
O vencedor do confronto garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo.
Na estreia, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. Em seguida, derrotou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do camisa 10. A campanha na fase de grupos terminou com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também teve gol do capitão argentino.
Nos confrontos eliminatórios, a equipe de Lionel Scaloni encontrou maior resistência. Nos 16-avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Já nas oitavas de final, a seleção protagonizou uma reação diante do Egito. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0, marcou três vezes nos 14 minutos finais, com Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández, venceu por 3 a 2 e confirmou a classificação para as quartas de final.Relembre o duelo entre Argentina e Suíça pelas oitavas de final da Copa de 2014
A Suíça iniciou sua campanha com empate por 1 a 1 diante do Catar. Na rodada seguinte, goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e fechou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos países-sede da competição, resultado que garantiu sua vaga na fase eliminatória.
No mata-mata, os suíços eliminaram a Argélia com vitória por 2 a 0, graças aos gols de Embolo e Ndoye. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Murat Yakin enfrentou a Colômbia sem contar com Johan Manzambi, principal destaque do elenco. Após empate sem gols ao longo dos 120 minutos, a decisão foi para os pênaltis. A Suíça venceu por 4 a 3, com Gregor Kobel defendendo a cobrança de Juan Camilo Hernández e assegurando a classificação.
A partida será às 22h, no horário de Brasília, no Arrowhead Stadium em Kansas City, nos Estados Unidos.
O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, CazéTV, Sportv, Disney+ e Globoplay.
Quem avançar no confronto entre Argentina e Suíça enfrentará a Inglaterra. O duelo por uma vaga na final ocorrerá na quarta-feira, 15.
O primeiro confronto confirmado é França x Espanha, no dia 14.