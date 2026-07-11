Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi confirmado: veja as escalações de Argentina e Suíça pelas quartas da Copa

Argentinos e suíços entram em campo com força total em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026

Argentina: a atual campeã do mundo garantiu vaga nas quartas após virar o jogo contra o Egito. (Thomas COEX/AFP)

Argentina: a atual campeã do mundo garantiu vaga nas quartas após virar o jogo contra o Egito. (Thomas COEX/AFP)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 11 de julho de 2026 às 21h55.

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11, pela vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A partida será às 22h, no horário de Brasília, no Arrowhead Stadium em Kansas City, nos Estados Unidos.

Qual é a escalação da Argentina?

O técnico Lionel Scaloni optou por repetir a formação ofensiva que deu resultado na classificação anterior, mantendo a confiança na dupla formada por Lionel Messi e Julián Álvarez.

* Emiliano Martínez
* Nahuel Molina
* Cristian Romero
* Lisandro Martínez
* Nicolás Tagliafico
* Leandro Paredes
* Enzo Fernández
* Alexis Mac Allister
* Rodrigo De Paul
* Lionel Messi
* Julián Álvarez

Qual é a escalação da Suíça?

Já a Suíça chega para o confronto sem o atacante Johan Manzambi. Considerado uma das revelações da Copa do Mundo 2026, o jogador sofreu uma lesão antes das oitavas de final e também não terá condições de atuar nas quartas.

O time aposta na base que eliminou a Colômbia nos pênaltis. A equipe mantém sua espinha dorsal, sustentada pela liderança de Granit Xhaka no meio-campo e pela solidez defensiva comandada por Manuel Akanji.

* Gregor Kobel
* Denis Zakaria
* Nico Elvedi
* Manuel Akanji
* Ricardo Rodríguez
* Remo Freuler
* Granit Xhaka
* Dan Ndoye
* Ardon Jashari
* Fabian Rieder
* Breel Embolo

O vencedor do confronto garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

Qual o cenário do jogo entre Suíça e Argentina?

Na estreia, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. Em seguida, derrotou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do camisa 10. A campanha na fase de grupos terminou com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também teve gol do capitão argentino.

Nos confrontos eliminatórios, a equipe de Lionel Scaloni encontrou maior resistência. Nos 16-avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Já nas oitavas de final, a seleção protagonizou uma reação diante do Egito. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0, marcou três vezes nos 14 minutos finais, com Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández, venceu por 3 a 2 e confirmou a classificação para as quartas de final.

Relembre o duelo entre Argentina e Suíça pelas oitavas de final da Copa de 2014

A Suíça iniciou sua campanha com empate por 1 a 1 diante do Catar. Na rodada seguinte, goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e fechou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos países-sede da competição, resultado que garantiu sua vaga na fase eliminatória.

No mata-mata, os suíços eliminaram a Argélia com vitória por 2 a 0, graças aos gols de Embolo e Ndoye. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Murat Yakin enfrentou a Colômbia sem contar com Johan Manzambi, principal destaque do elenco. Após empate sem gols ao longo dos 120 minutos, a decisão foi para os pênaltis. A Suíça venceu por 4 a 3, com Gregor Kobel defendendo a cobrança de Juan Camilo Hernández e assegurando a classificação.

Que horas é o jogo entre Argentina e Suíça?

A partida será às 22h, no horário de Brasília, no Arrowhead Stadium em Kansas City, nos Estados Unidos.

Onde assistir Argentina e Suíça de graça?

O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, CazéTV, Sportv, Disney+ e Globoplay.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

Quem avançar no confronto entre Argentina e Suíça enfrentará a Inglaterra. O duelo por uma vaga na final ocorrerá na quarta-feira, 15.

O primeiro confronto confirmado é França x Espanha, no dia 14.

Acompanhe os jogos em tempo real na EXAME

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSuíçaArgentina

Mais de Esporte

Não deu para os vikings: Inglaterra derrota Noruega e segue para semifinal da Copa

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste domingo, 12

Noruega x Inglaterra: projeção da FGV aponta possível resultado do jogo; veja

Vai ter Copa do Mundo neste domingo? Veja os próximos jogos do torneio

Mais na Exame

Mundo

Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado

Esporte

Não deu para os vikings: Inglaterra derrota Noruega e segue para semifinal da Copa

Pop

O que é a 'maldição de Mick Jagger'? Presença do cantor em Noruega x Inglaterra preocupa torcida

Mercados

'Implante de Ozempic': essa empresa quer garantir manutenção da perda de peso