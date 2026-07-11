Messi confirmado: veja as escalações de Argentina e Suíça pelas quartas da Copa

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11, pela vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A partida será às 22h, no horário de Brasília, no Arrowhead Stadium em Kansas City, nos Estados Unidos.

Qual é a escalação da Argentina?

O técnico Lionel Scaloni optou por repetir a formação ofensiva que deu resultado na classificação anterior, mantendo a confiança na dupla formada por Lionel Messi e Julián Álvarez.

* Emiliano Martínez

* Nahuel Molina

* Cristian Romero

* Lisandro Martínez

* Nicolás Tagliafico

* Leandro Paredes

* Enzo Fernández

* Alexis Mac Allister

* Rodrigo De Paul

* Lionel Messi

* Julián Álvarez

Qual é a escalação da Suíça?

Já a Suíça chega para o confronto sem o atacante Johan Manzambi. Considerado uma das revelações da Copa do Mundo 2026, o jogador sofreu uma lesão antes das oitavas de final e também não terá condições de atuar nas quartas.

O time aposta na base que eliminou a Colômbia nos pênaltis. A equipe mantém sua espinha dorsal, sustentada pela liderança de Granit Xhaka no meio-campo e pela solidez defensiva comandada por Manuel Akanji.

* Gregor Kobel

* Denis Zakaria

* Nico Elvedi

* Manuel Akanji

* Ricardo Rodríguez

* Remo Freuler

* Granit Xhaka

* Dan Ndoye

* Ardon Jashari

* Fabian Rieder

* Breel Embolo

O vencedor do confronto garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

Qual o cenário do jogo entre Suíça e Argentina?

Na estreia, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. Em seguida, derrotou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do camisa 10. A campanha na fase de grupos terminou com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também teve gol do capitão argentino.

Nos confrontos eliminatórios, a equipe de Lionel Scaloni encontrou maior resistência. Nos 16-avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Já nas oitavas de final, a seleção protagonizou uma reação diante do Egito. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0, marcou três vezes nos 14 minutos finais, com Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández, venceu por 3 a 2 e confirmou a classificação para as quartas de final.

A Suíça iniciou sua campanha com empate por 1 a 1 diante do Catar. Na rodada seguinte, goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e fechou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos países-sede da competição, resultado que garantiu sua vaga na fase eliminatória.

No mata-mata, os suíços eliminaram a Argélia com vitória por 2 a 0, graças aos gols de Embolo e Ndoye. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Murat Yakin enfrentou a Colômbia sem contar com Johan Manzambi, principal destaque do elenco. Após empate sem gols ao longo dos 120 minutos, a decisão foi para os pênaltis. A Suíça venceu por 4 a 3, com Gregor Kobel defendendo a cobrança de Juan Camilo Hernández e assegurando a classificação.

Que horas é o jogo entre Argentina e Suíça?

A partida será às 22h, no horário de Brasília, no Arrowhead Stadium em Kansas City, nos Estados Unidos.

Onde assistir Argentina e Suíça de graça?

O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, CazéTV, Sportv, Disney+ e Globoplay.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

Quem avançar no confronto entre Argentina e Suíça enfrentará a Inglaterra. O duelo por uma vaga na final ocorrerá na quarta-feira, 15.

O primeiro confronto confirmado é França x Espanha, no dia 14.

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