Goleiro de 14 anos morre após acidente, e família decide doar órgãos

O goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, morreu na terça-feira, 27, após ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência de um acidente de carro em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O adolescente integrava a equipe Sub-15 do São José Esporte Clube desde 2025.

Após a morte do jovem, a família autorizou a doação de seus órgãos. A mãe de Miguel, Therezinha Meneses, afirmou que a decisão foi tomada com o desejo de ajudar outras pessoas e dar continuidade à missão que, segundo ela, o filho deixou.

“O Miguel veio com uma missão e ele honrou com a missão dele. A gente quer continuar com esse legado, e aí a gente resolveu doar os órgãos dele para que tenham outras vidas salvas. Toda a vida a gente pensou que o Miguel ia ser grande aqui na Terra, não era isso. Ele veio ser grande até os 14 anos e mostrar que Deus é Deus, que é o que a gente precisa, e a gente quer continuar com esse legado”, afirmou.

Como foi o acidente que vitimou o goleiro de 14 anos?

O acidente aconteceu na tarde do último domingo, 25, no Anel Viário de São José dos Campos, na região do bairro Monte Castelo. Miguel estava em um carro com o irmão e dois primos quando o veículo bateu contra uma árvore no canteiro central da via.

A Polícia Militar informou que o primo que dirigia o veículo perdeu o controle ao fazer uma curva. As condições climáticas também eram adversas: chovia, e a pista estava molhada. Todos os quatro ocupantes tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital Municipal, onde Miguel permaneceu internado até a terça-feira, 27.

A retirada dos órgãos está programada para a noite desta quarta-feira, 28, no Hospital Municipal de São José dos Campos. Antes do procedimento, exames serão realizados para identificar quais órgãos poderiam ser aproveitados. Profissionais da Organização de Procura de Órgãos (OPO), de Campinas, acompanham o caso para coordenar o processo e a destinação das doações.