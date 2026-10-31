GP do México: veja que horas e onde assistir à classificação da Fórmula 1 neste sábado

O Grande Prêmio do México da Fórmula 1 de 2026 começou nesta sexta-feira, 30, com duas sessões de Treino Livre. Agora, a categoria segue para a definição do grid para a corrida oficial do fim de semana mexicano.

A classificação para a corrida deste domingo, 1, será essencial para definir o Campeonato Mundial de Pilotos de 2026 e se Kimi Antonelli terá sua primeira vitória adiada mais uma vez, ou não.

Como será a programação da Fórmula 1 no México?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começam nesta sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A disputa pelo título pode se encerrar na Cidade do México. Depois de ficar perto de garantir a conquista nos Estados Unidos, Kimi Antonelli, da Mercedes, tem três cenários possíveis para se tornar campeão mundial já na próxima etapa.

O piloto italiano será campeão independentemente dos resultados dos rivais se terminar entre o primeiro e o nono lugar. Caso chegue em 10º, precisará que seu companheiro de equipe, George Russell, não vença a corrida.

Se Antonelli terminar em 11º lugar ou pior, ou abandonar a prova, só poderá conquistar o título se Russell e Lewis Hamilton (Ferrari) não vencerem a etapa mexicana.

Que horas começa a corrida da Fórmula 1 no México?

Que horas começa a classificação da Fórmula 1 no México?

A sessão de classificação do Grande Prêmio da Fórmula 1 no México está marcada para às 19h, no horário de Brasília.

Onde assistir à classificação do GP do México?

Assim como as sessões de Treino Livre, a classificação do Grande Prêmio do México será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV3. Os fãs também podem acompanhar o fim de semana pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.

Confira a programação completa do GP do México:

Sexta-feira, 30 de outubro

Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)

- 15h30 (de Brasília) Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

Sábado, 31 de outubro

Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 1 de novembro