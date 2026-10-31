GP do México: veja que horas e onde assistir à classificação da Fórmula 1 neste sábado

GP do México: confira como assistir à classificação da Fórmula 1 2026 (Carlos Ramírez/EFE)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06h01.
O Grande Prêmio do México da Fórmula 1 de 2026 começou nesta sexta-feira, 30, com duas sessões de Treino Livre. Agora, a categoria segue para a definição do grid para a corrida oficial do fim de semana mexicano.
A classificação para a corrida deste domingo, 1, será essencial para definir o Campeonato Mundial de Pilotos de 2026 e se Kimi Antonelli terá sua primeira vitória adiada mais uma vez, ou não.
As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começam nesta sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.
A disputa pelo título pode se encerrar na Cidade do México. Depois de ficar perto de garantir a conquista nos Estados Unidos, Kimi Antonelli, da Mercedes, tem três cenários possíveis para se tornar campeão mundial já na próxima etapa.
O piloto italiano será campeão independentemente dos resultados dos rivais se terminar entre o primeiro e o nono lugar. Caso chegue em 10º, precisará que seu companheiro de equipe, George Russell, não vença a corrida.
Se Antonelli terminar em 11º lugar ou pior, ou abandonar a prova, só poderá conquistar o título se Russell e Lewis Hamilton (Ferrari) não vencerem a etapa mexicana.
A sessão de classificação do Grande Prêmio da Fórmula 1 no México está marcada para às 19h, no horário de Brasília.
Assim como as sessões de Treino Livre, a classificação do Grande Prêmio do México será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV3. Os fãs também podem acompanhar o fim de semana pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.
A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.