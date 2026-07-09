França x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de graça hoje?

França: time enfrenta o Marrocos nesta sexta-feira, 9 (SHAWN THEW/EFE/EPA)
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Publicado em 9 de julho de 2026 às 13h55.
França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A partida será às 17h, no horário de Brasília, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.
A partida entre França e Marrocos começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.
O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT e CazéTV.
O jogo também vai passar na Sportv, Disney+ e Globoplay.
Quem avançar no confronto entre França x Marrocos enfrentará o vencedor de Espanha x Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo.
Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.