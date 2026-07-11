Noruega x Inglaterra: projeção da FGV aponta possível resultado do jogo; veja

A Inglaterra chega como favorita para o confronto contra a Noruega, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, neste sábado, 11. Segundo projeção da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV/EMAp), a seleção inglesa reúne 54,6% de probabilidade de vitória, enquanto a equipe norueguesa aparece com 24,5%.

O levantamento foi elaborado pela FGV/EMAp, que utiliza um modelo bayesiano combinado ao método Dixon-Coles, técnica estatística aplicada à previsão de resultados no futebol a partir de milhares de simulações.

Copa do Mundo em que a escola desenvolve um modelo preditivo para estimar as probabilidades de cada partida. O estudo marca a terceira edição daem que a escola desenvolve um modelo preditivo para estimar as probabilidades de cada partida.

De acordo com as projeções, a probabilidade de empate é de 20,8%. Os percentuais indicam:

Noruega : 24,5% de chance de vitória;

: 24,5% de chance de vitória; Empate: 20,8%;

20,8%; Inglaterra: 54,6% de chance de vitória.

Placar mais provável segundo a FGV/EMAp

O modelo também estima os resultados com maior probabilidade para a partida. O placar de 2 a 1 para a Inglaterra lidera as projeções, com 9,0% de probabilidade. Em seguida aparecem o empate por 1 a 1, com 8,7%, e a vitória inglesa por 2 a 0, com 7,0%.

Onde assistir Inglaterra x Noruega?

A partida entre Noruega e Inglaterra está marcada para as 18h, horário de Brasília, em Miami, nos Estados Unidos. A CazéTV transmite os jogos da Copa do Mundo de 2026 por meio do YouTube.