França x Espanha: veja o horário e a data da partida da semifinal da Copa

França e Espanha fizeram valer o favoritismo e garantiram vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Os franceses asseguraram a classificação primeiro ao vencerem o Marrocos na última quinta-feira por 2 a 0. Já a seleção espanhola confirmou presença entre os quatro melhores do torneio nesta sexta-feira após derrotar a Bélgica por 2 a 1.