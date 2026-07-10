Esporte

Fase de grupos copa 2026

França x Espanha: veja o horário e a data da partida da semifinal da Copa

As duas equipes fizeram valer o favoritismo e estão entre as quatro melhores do Mundial

INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS - 10 DE JULHO DE 2026: Fabián Ruiz comemora com os companheiros após marcar o primeiro gol da Espanha na partida contra a Bélgica, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. (Foto: Paul Ellis / AFP) ( (Foto: Paul Ellis / AFP))

INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS - 10 DE JULHO DE 2026: Fabián Ruiz comemora com os companheiros após marcar o primeiro gol da Espanha na partida contra a Bélgica, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. (Foto: Paul Ellis / AFP) ( (Foto: Paul Ellis / AFP))

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 18h37.

Última atualização em 10 de julho de 2026 às 18h43.

França e Espanha fizeram valer o favoritismo e garantiram vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Os franceses asseguraram a classificação primeiro ao vencerem o Marrocos na última quinta-feira por 2 a 0. Já a seleção espanhola confirmou presença entre os quatro melhores do torneio nesta sexta-feira após derrotar a Bélgica por 2 a 1.

As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 14 de julho, em duelo que vale uma vaga na grande decisão do Mundial.

Confira data e horário da partida:

  • Data: 14 de julho (terça-feira)
  • Horário: 16h
  • Local: Texas, Estados Unidos
Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste sábado, 11

Espanha vence Bélgica e enfrentará a França na semifinal da Copa do Mundo

SAF do Juventus apresenta projeto da Arena Javari e anuncia revitalização do estádio

'Nossa ambição ultrapassa fronteiras': o plano para transformar a Copa dos eSports em negócio global

Mais na Exame

Future of Money

Sistema Swift anuncia rede de pagamentos internacionais blockchain com Itaú e mais 16 bancos

Mundo

Calor e crescimento industrial levam demanda de energia da China a novo recorde

Casual

Isenção de visto impulsiona turismo e leva China a recorde de circulação nas fronteiras

EXAME Agro

China registra safra recorde de grãos de verão e reforça produção agrícola em 2026