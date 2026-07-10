França x Espanha: veja o horário e a data da partida da semifinal da Copa

INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS - 10 DE JULHO DE 2026: Fabián Ruiz comemora com os companheiros após marcar o primeiro gol da Espanha na partida contra a Bélgica, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. (Foto: Paul Ellis / AFP) ( (Foto: Paul Ellis / AFP))
Repórter
Publicado em 10 de julho de 2026 às 18h37.
Última atualização em 10 de julho de 2026 às 18h43.
França e Espanha fizeram valer o favoritismo e garantiram vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
Os franceses asseguraram a classificação primeiro ao vencerem o Marrocos na última quinta-feira por 2 a 0. Já a seleção espanhola confirmou presença entre os quatro melhores do torneio nesta sexta-feira após derrotar a Bélgica por 2 a 1.
As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 14 de julho, em duelo que vale uma vaga na grande decisão do Mundial.
Confira data e horário da partida: