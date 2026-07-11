Argentina x Suíça: capitão suíço afirma que time 'tentará incomodar a Argentina'

Suíços buscam a primeira vitória da história sobre a Argentina e uma vaga inédita entre os quatro melhores do Mundial (Bob Frid/EFE)
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Publicado em 11 de julho de 2026 às 10h32.
Após 12 anos, Argentina x Suíça volta a ser um confronto de Copa do Mundo. Desta vez, as seleções disputam uma vaga na semifinal do Mundial neste sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), em Kansas City, nos EUA. Antes da partida, o capitão suíço Granit Xhaka afastou qualquer discurso de revanche pela eliminação sofrida em 2014 e afirmou que o duelo representa um novo capítulo para a equipe europeia.
O último encontro entre argentinos e suíços aconteceu nas oitavas de final da Copa de 2014. Na ocasião, a Argentina venceu por 1 a 0, com gol de Ángel Di María na prorrogação, e seguiu campanha até o vice-campeonato.
Dos jogadores que participaram daquele confronto, apenas Xhaka e Ricardo Rodríguez permanecem na seleção suíça. Apesar da lembrança da derrota, o camisa 10 garantiu que o grupo atual encara o confronto sob outra perspectiva.
"Esse não é o fim da minha carreira. Em 2014, foi minha primeira Copa, nós jogamos bem, tomamos o gol no fim e poderíamos ter marcado. Estamos de volta, agora vamos tentar ganhar da Argentina. Temos um novo time, uma nova mentalidade, o futebol cresceu muito na Suíça. Tentaremos incomodar a Argentina", afirmou o capitão suíço.
Questionado sobre um possível sentimento de vingança contra Messi, Xhaka descartou esse cenário e reforçou a confiança no atual elenco.
"Nós não falamos sobre vingança, vai ser um jogo completamente diferente. Que a torcida siga sonhando, sou uma pessoa que pensa que os sonhos sempre podem se materializar. Nosso time está pronto", declarou.
A seleção suíça chega às quartas de final depois de eliminar Argélia e Colômbia no mata-mata. Caso avance diante da equipe de Lionel Messi, alcançará pela primeira vez uma semifinal de Copa do Mundo. Desde o Mundial de 1954, disputado em casa, a Suíça não chegava às quartas de final.
Já a Argentina segue na busca pelo bicampeonato consecutivo e pelo quarto título mundial. O histórico do confronto favorece os sul-americanos: em sete partidas, são cinco vitórias argentinas e dois empates, enquanto os suíços ainda buscam o primeiro triunfo sobre os atuais campeões do mundo.
Quem avançar em Argentina x Suíça enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Noruega e Inglaterra, que também será disputado neste sábado, às 18h (horário de Brasília).