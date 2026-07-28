Sem identidade? Entenda por que Vozinha não poderá usar seu nome no novo clube

Vozinha entra em campo de novo: veja a programação da Copa neste domingo (ROBERTO SCHMIDT/AFP)
Repórter
Publicado em 28 de julho de 2026 às 20h10.
A restrição está prevista no regulamento do Campeonato Chileno, elaborado pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP). A norma impede o uso de apelidos, permitindo apenas a identificação dos atletas por meio dos sobrenomes.“Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes”, determina o artigo 36 do regulamento.
Dessa forma, o arqueiro terá de escolher entre os sobrenomes Évora ou Dias para utilizar em sua camisa. A única possibilidade de atuar com o nome Vozinha seria por meio de uma autorização especial concedida pela ANFP, que teria de abrir uma exceção à regra.
Aos 40 anos, ele passará por exames médicos antes de assinar contrato com o Colo-Colo. O acordo inicial deve ter validade até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.
O apelido que acompanha o jogador desde a infância surgiu por influência dos avós, Maria Senhorinha dos Santos e Manuel da Luz Moraes, responsáveis por incentivá-lo no futebol. Quando criança, Vozinha costumava jogar com garotos mais velhos e frequentemente voltava para casa reclamando após sofrer entradas mais duras. Os amigos brincavam que ele corria para pedir ajuda aos avós, o que acabou dando origem ao apelido que o acompanhou ao longo da carreira e ganhou projeção mundial.
Além da história por trás do apelido, o goleiro também tem uma curiosa ligação com o futebol brasileiro. Seu primeiro nome foi escolhido em homenagem ao ex-lateral Josimar, destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986.
Naquele período, Zé Pedro, pai do atleta e militar cabo-verdiano, acompanhava o Mundial à distância enquanto o filho recém-nascido ainda aguardava registro em Mindelo. Ele então enviou duas opções de nome para a família. A primeira era uma homenagem ao ex-atacante argentino Jorge Valdano, campeão mundial naquele ano, mas a escolha não foi autorizada pelas autoridades locais.
Sem a possibilidade de registrar o filho como Valdano, restou a segunda alternativa. Inspirado pelo desempenho do lateral brasileiro no México, Zé Pedro decidiu batizá-lo como Josimar — nome que permanece até hoje no registro do goleiro cabo-verdiano