Esporte

Fase de grupos copa 2026

Sem identidade? Entenda por que Vozinha não poderá usar seu nome no novo clube

Aos 40 anos, ele passará por exames médicos antes de assinar contrato com o Colo-Colo

Vozinha entra em campo de novo: veja a programação da Copa neste domingo (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Vozinha entra em campo de novo: veja a programação da Copa neste domingo (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 28 de julho de 2026 às 20h10.

Reforço do Colo-Colo, Vozinha não poderá utilizar o apelido que o tornou conhecido internacionalmente durante a Copa do Mundo em sua camisa no futebol chileno. O goleiro cabo-verdiano, cujo nome completo é Josimar Évora Dias, terá de optar por um de seus sobrenomes para estampar no uniforme.

A restrição está prevista no regulamento do Campeonato Chileno, elaborado pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP). A norma impede o uso de apelidos, permitindo apenas a identificação dos atletas por meio dos sobrenomes.

“Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes”, determina o artigo 36 do regulamento.

Dessa forma, o arqueiro terá de escolher entre os sobrenomes Évora ou Dias para utilizar em sua camisa. A única possibilidade de atuar com o nome Vozinha seria por meio de uma autorização especial concedida pela ANFP, que teria de abrir uma exceção à regra.

Passo gigante na carreira

Aos 40 anos, ele passará por exames médicos antes de assinar contrato com o Colo-Colo. O acordo inicial deve ter validade até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

O apelido que acompanha o jogador desde a infância surgiu por influência dos avós, Maria Senhorinha dos Santos e Manuel da Luz Moraes, responsáveis por incentivá-lo no futebol. Quando criança, Vozinha costumava jogar com garotos mais velhos e frequentemente voltava para casa reclamando após sofrer entradas mais duras. Os amigos brincavam que ele corria para pedir ajuda aos avós, o que acabou dando origem ao apelido que o acompanhou ao longo da carreira e ganhou projeção mundial.

Ligação com o Brasil

Além da história por trás do apelido, o goleiro também tem uma curiosa ligação com o futebol brasileiro. Seu primeiro nome foi escolhido em homenagem ao ex-lateral Josimar, destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986.

Naquele período, Zé Pedro, pai do atleta e militar cabo-verdiano, acompanhava o Mundial à distância enquanto o filho recém-nascido ainda aguardava registro em Mindelo. Ele então enviou duas opções de nome para a família. A primeira era uma homenagem ao ex-atacante argentino Jorge Valdano, campeão mundial naquele ano, mas a escolha não foi autorizada pelas autoridades locais.

Sem a possibilidade de registrar o filho como Valdano, restou a segunda alternativa. Inspirado pelo desempenho do lateral brasileiro no México, Zé Pedro decidiu batizá-lo como Josimar — nome que permanece até hoje no registro do goleiro cabo-verdiano

Acompanhe tudo sobre:Futebol

Mais de Esporte

Zagueiro do Inter ficará suspenso até atleta do Cruzeiro voltar aos treinos, decide STJD

Palmeiras traça estratégia para lucrar na janela de transferências sem perder titulares

COI rejeita denúncia contra Infantino por suposta interferência política durante a Copa

Turquia x Eslovênia: que horas e onde assistir ao jogo de vôlei das quartas da VNL masculina

Mais na Exame

Pop

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': os filmes e séries que valem a maratona antes da estreia

Mercados

China compra menos petróleo da Petrobras e estatal encontra novos mercados no 2º tri

Brasil

Governo Lula vai ampliar prazo para aderir ao Desenrola 2.0

Esporte

Zagueiro do Inter ficará suspenso até atleta do Cruzeiro voltar aos treinos, decide STJD