Sem identidade? Entenda por que Vozinha não poderá usar seu nome no novo clube

Colo-Colo, Vozinha não poderá utilizar o apelido que o Reforço do, Vozinha não poderá utilizar o apelido que o tornou conhecido internacionalmente durante a Copa do Mundo em sua camisa no futebol chileno. O goleiro cabo-verdiano, cujo nome completo é Josimar Évora Dias, terá de optar por um de seus sobrenomes para estampar no uniforme.

A restrição está prevista no regulamento do Campeonato Chileno, elaborado pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP). A norma impede o uso de apelidos, permitindo apenas a identificação dos atletas por meio dos sobrenomes.

“Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes”, determina o artigo 36 do regulamento.

Dessa forma, o arqueiro terá de escolher entre os sobrenomes Évora ou Dias para utilizar em sua camisa. A única possibilidade de atuar com o nome Vozinha seria por meio de uma autorização especial concedida pela ANFP, que teria de abrir uma exceção à regra.

Passo gigante na carreira

Aos 40 anos, ele passará por exames médicos antes de assinar contrato com o Colo-Colo. O acordo inicial deve ter validade até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

O apelido que acompanha o jogador desde a infância surgiu por influência dos avós, Maria Senhorinha dos Santos e Manuel da Luz Moraes, responsáveis por incentivá-lo no futebol. Quando criança, Vozinha costumava jogar com garotos mais velhos e frequentemente voltava para casa reclamando após sofrer entradas mais duras. Os amigos brincavam que ele corria para pedir ajuda aos avós, o que acabou dando origem ao apelido que o acompanhou ao longo da carreira e ganhou projeção mundial.

Ligação com o Brasil

Além da história por trás do apelido, o goleiro também tem uma curiosa ligação com o futebol brasileiro. Seu primeiro nome foi escolhido em homenagem ao ex-lateral Josimar, destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986.

Naquele período, Zé Pedro, pai do atleta e militar cabo-verdiano, acompanhava o Mundial à distância enquanto o filho recém-nascido ainda aguardava registro em Mindelo. Ele então enviou duas opções de nome para a família. A primeira era uma homenagem ao ex-atacante argentino Jorge Valdano, campeão mundial naquele ano, mas a escolha não foi autorizada pelas autoridades locais.

Sem a possibilidade de registrar o filho como Valdano, restou a segunda alternativa. Inspirado pelo desempenho do lateral brasileiro no México, Zé Pedro decidiu batizá-lo como Josimar — nome que permanece até hoje no registro do goleiro cabo-verdiano