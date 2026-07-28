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Fase de grupos copa 2026

STJD suspende Victor Gabriel até retorno de Gabriel Pec aos treinamentos

Zagueiro do Internacional recebeu punição baseada em artigo do CBJD que prevê afastamento enquanto atleta lesionado não estiver apto a voltar às atividades; decisão ainda cabe recurso

Victor Gabriel: jogador foi punido por entrada em jogador do Cruzeiro (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional)

Victor Gabriel: jogador foi punido por entrada em jogador do Cruzeiro (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 19h13.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta terça-feira, 28, suspender o zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, até que Gabriel Pec esteja apto a retornar aos treinamentos pelo Cruzeiro. A punição tem prazo máximo de 180 dias e ainda pode ser revertida por meio de recurso.

A decisão é consequência da entrada que causou uma fratura na tíbia da perna esquerda do atacante cruzeirense durante a vitória da equipe mineira por 2 a 1 sobre o Inter, em 22 de julho, no Beira-Rio. Gabriel Pec passou por cirurgia e deve permanecer afastado dos gramados por um período estimado entre três e quatro meses.

Entenda a decisão do STJD

Victor Gabriel foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê suspensão de uma a seis partidas. No entanto, a Procuradoria do STJD também solicitou a aplicação do parágrafo 3º do mesmo artigo.

O dispositivo determina que, caso a vítima fique impossibilitada de praticar a modalidade em razão da infração, o jogador responsável pode permanecer suspenso até que o adversário esteja liberado para voltar aos treinamentos, respeitando o limite de 180 dias.

Julgamento teve divergência entre os auditores

O relator Rodrigo Steinmann Bayer votou pela punição de seis partidas, sem a suspensão por tempo indeterminado. Entretanto, o entendimento foi derrotado.

O presidente do tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvão, além dos auditores Eduardo Xible Salles Ramos e Aline Gonçalves Jatahy, optaram por aplicar o parágrafo 3º do artigo 254, determinando que Victor Gabriel fique afastado até a recuperação de Gabriel Pec.

Zagueiro se emociona e volta a pedir desculpas

Victor Gabriel participou do julgamento e voltou a lamentar o lance que resultou na grave lesão do atacante do Cruzeiro. Emocionado, o defensor afirmou que acompanha a recuperação do adversário e pediu desculpas novamente.

Após a partida, o jogador já havia se manifestado nas redes sociais. Durante a sessão, reforçou o arrependimento e afirmou que tem vivido dias difíceis desde o ocorrido.

Se a decisão for mantida, o zagueiro permanecerá suspenso até que Gabriel Pec seja liberado para retornar aos treinamentos, respeitando o limite máximo de 180 dias estabelecido pelo CBJD.

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