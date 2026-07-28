STJD suspende Victor Gabriel até retorno de Gabriel Pec aos treinamentos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta terça-feira, 28, suspender o zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, até que Gabriel Pec esteja apto a retornar aos treinamentos pelo Cruzeiro. A punição tem prazo máximo de 180 dias e ainda pode ser revertida por meio de recurso.

A decisão é consequência da entrada que causou uma fratura na tíbia da perna esquerda do atacante cruzeirense durante a vitória da equipe mineira por 2 a 1 sobre o Inter, em 22 de julho, no Beira-Rio. Gabriel Pec passou por cirurgia e deve permanecer afastado dos gramados por um período estimado entre três e quatro meses.

Entenda a decisão do STJD

Victor Gabriel foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê suspensão de uma a seis partidas. No entanto, a Procuradoria do STJD também solicitou a aplicação do parágrafo 3º do mesmo artigo.

O dispositivo determina que, caso a vítima fique impossibilitada de praticar a modalidade em razão da infração, o jogador responsável pode permanecer suspenso até que o adversário esteja liberado para voltar aos treinamentos, respeitando o limite de 180 dias.

Julgamento teve divergência entre os auditores

O relator Rodrigo Steinmann Bayer votou pela punição de seis partidas, sem a suspensão por tempo indeterminado. Entretanto, o entendimento foi derrotado.

O presidente do tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvão, além dos auditores Eduardo Xible Salles Ramos e Aline Gonçalves Jatahy, optaram por aplicar o parágrafo 3º do artigo 254, determinando que Victor Gabriel fique afastado até a recuperação de Gabriel Pec.

Zagueiro se emociona e volta a pedir desculpas

Victor Gabriel participou do julgamento e voltou a lamentar o lance que resultou na grave lesão do atacante do Cruzeiro. Emocionado, o defensor afirmou que acompanha a recuperação do adversário e pediu desculpas novamente.

Após a partida, o jogador já havia se manifestado nas redes sociais. Durante a sessão, reforçou o arrependimento e afirmou que tem vivido dias difíceis desde o ocorrido.

Se a decisão for mantida, o zagueiro permanecerá suspenso até que Gabriel Pec seja liberado para retornar aos treinamentos, respeitando o limite máximo de 180 dias estabelecido pelo CBJD.