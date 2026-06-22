Se o Brasil passar em segundo lugar no Grupo C, joga quando na Copa do Mundo?

Se a Seleção Brasileira terminar a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 em segundo lugar no Grupo C, o próximo jogo será na segunda-feira, 29, às 22h, no horário de Brasília, em Monterrey, no México — contra o líder do Grupo F.

O cenário é diferente do caminho mais cotado atualmente.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil lidera o Grupo C, com 4 pontos e vantagem no saldo de gols sobre o Marrocos, também com 4.

Se mantiver essa posição até o fim da fase de grupos, a Seleção jogaria no mesmo dia, 29 de junho, mas em Houston, às 14h, contra o 2º colocado do Grupo F. O que muda é o horário: se passar em segundo, o jogo é às 22h.

Por que a cidade muda com a posição

O formato da nova fase de 32 avos de final — criada com a expansão da Copa para 48 seleções — cruza o 1º colocado de um grupo contra o 2º colocado de outro.

No caso do Brasil, o Grupo C está emparelhado com o Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Por isso, dependendo da posição final do Brasil no Grupo C, o adversário — e a cidade da partida — muda.

Antes de chegar a essa fase, porém, o Brasil ainda precisa fechar a participação no Grupo C: o terceiro e último jogo da fase de grupos é contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, às 19h, no horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami.

O caminho depende também do Grupo F

O adversário do Brasil em Monterrey ainda não está definido. O Grupo F também fecha sua fase de grupos nesta semana, com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia disputando a liderança.

Até o momento, Holanda e Japão estão empatados na ponta da tabela, com a Suécia na sequência — mas a posição final só se confirma depois da última rodada do grupo.

Ou seja: o jogo de Monterrey, caso se confirme, só tem hora e local certos — o adversário depende de como o Grupo F também se definir nos próximos dias.